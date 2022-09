बॉडी को शेप में लाने के लिए डंबल की मदद से करें ये 5 एक्सरसाइज, दिखेंगे जादुई फायदे 

व्यायाम करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन कई बार एक्सरसाइज तो हम करते हैं लेकिन बॉडी को शेप Body Shape में लाने के लिए बहुत परेशानी होती है। इस परेशानी को कम करने के लिए आप डंबल का सहारा ले सकते हैं। अगर आप को चाहिए की आपकी बॉडी सही तरीके से शेप में आ जाए तो इसके लिए आप रोजाना इन एक्सरसाइज को करें। कुछ ही दिनों में आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी। लेकिन वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से आपकी बॉडी शेप में आ सकती है आइए जानते हैं।

बॉडी को शेप में लाने के लिए डंबल की मदद से करें ये 5 एक्सरसाइज -Body Ko Shape Me Lane Ke Liye Dumbbell Ki Madad Se Kare Ye 5 Exercise

गॉब्लेट स्क्वाट (Goblet Squat)

इसके लिए आपको दो छोटे डंबल की जरूरत होगी। डंबल को लेकर खड़े हो जाएं और अपने सीने तक लाकर इसे होल्ड करें। अब आप इसी पोज में स्क्वाट squat करना शुरू कर दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कमर सीधी रहना चाहिए। और फिर घुटनों को मोड़कर पूरी तरह बैठने की कोशिश करें। और खड़े होते वक्त एड़ियों पर प्रेशर डालें। इस एक्सरसाइज के द्वारा आपकी थाई को टोन करने में मदद मिलती है।

डंबल बेंच प्रेस (Dumbbell Bench Press)

अपर बॉडी में कसाव लाने के लिए आप डंबल बेंच प्रेस को कर सकते हैं। बेंच प्रेस के लिए बेंच पर पीठ के बल लेट जाएं और दोनों हाथों में डंबल्स को पकड़ लें। इसके बाद कंधों पर जोर डालते हुए चेस्ट Chest की ओर लाएं और फिर उन्हें वापस ऊपर ले जाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी अपर बॉडी में कसाव आए, तो इसके लिए आप इसके आठ से 10 रैप्स करें। इससे शरीर के ऊपरी भाग में मजबूती तो आएगी ही साथ ही अपर पार्ट भी टोंड toned होगा।

लंज (Lunge)

आप अगर कोर मसल्स core muscles को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को आप जरूर करें। इसके लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने आगे अपना दायां पैर रखें और घुटनों से ही दोनों पैरों को मोड़ना शुरू करें। अब लेफ्ट पैर को आगे लाएं और राइट पैर को पीछे ले जाएं। इस व्यायाम को रोज 20 बार रिपीट करें। इसे करने से आपको कोर, थाई Thigh और हिप्स में प्रेशर महसूस होगा।

ओवरहेड प्रेस (Overhead Press)

ओवरहेड प्रेस एक्सरसाइज बैक और कंधों को स्ट्रांग बनाने के लिए (To strengthen the back and shoulders) की जाती है साथ ही इससे अपर बॉडी में कसाव (upper body tightness) भी आता है। सीधे खड़े रहें और कंधे को पीछे ले जाएं। दोनों हाथों में एक-एक डंबल पकड़ें और अपनी भुजाओं को अपने कंधों के साथ एक सीधी रेखा में रखें। उन्हें कोहनी (elbow) पर इस तरह से झुकाएं कि आपका पैर और आपका सिर एक बराबर हों। इसके बाद आप डंबल को सीधे ऊपर की ओर ले जाएं। फिर उनको पुरानी स्थिति में वापस लाएं। इसे कम से कम 15 बार करें और यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इसे 15 से ज्यादा बार भी कर सकते हैं।

ट्राइसेप्स किक बैक (Tricep Kickback)

सीधे खड़े हो जाएं और आगे की ओर थोड़ा सा झुक जाएं। अब आप दोनों हाथों में एक एक डंबल Dumbbell लें और अपनी ऊपरी बाजू को स्थिर रखते हुए नीचे से बाजू को आगे की ओर लेकर जाएं। इस दौरान अपने कंधों shoulders को बिल्कुल भी न हिलाएं। इससे आपके निचले हाथों को और अधिक मजबूती मिलेगी और आप अधिक मजबूत चीजों को लिफ्ट भी कर पाएंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

