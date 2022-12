आँखों के लिए बेहद फायदेमंद है अरंडी का तेल, आज ही करें इस्तेमाल 

अरंडी का तेल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से लेकर इसको लगाने तक बहुत से फायदे देखने को मिलते हैं। आर्युवेद में भी इस तेल के बहुत से लाभ दिए गए हैं। अरंडी का तेल (Castor Oil) काफी चिकनाई वाला होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल एक नेचुरल लैक्सेटिव के रूप में भी किया जाता है। इस तेल का उपयोग आंखों के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। तो चलिए जानते हैं, आंखों के लिए ये किस तरह से फायदा पहुंचाता है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है।

आंखों की सूजन के लिए उपयोगी (Useful for inflammation of the eyes) - आंखों में कई बार सूजन बनी रहती है, जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं। NCBI (नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन) की वेबसाइट पर प्रकाशित एक मेडिकल रिसर्च के अनुसार, अरंडी के तेल में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो सूजन की परेशानी को कम कर सकता है।

काले घेरों को कम करें (Reduce dark circles) - आंखों के नीचे काले घेरे नींद न पूरी होने के कारण होते हैं। ऐसे में यदि आप अरंडी के तेल से आंखों की मालिश करते हैं, तो धीरे धीरे घेरे कम होने लगेंगे और काले घेरे से आपको छुटकारा मिल सकता है।

आंखों में दर्द के लिए (For eye pain) - आजकल लोग ज्यादातर अपना समय लैपटॉप और मोबाइल के सामने बैठ के व्यतीत करते हैं। जिससे आंखों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण दर्द जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। इस दर्द से आराम दिलाने के लिए आप आंखों की अरंडी के तेल से मसाज करें। कुछ ही समय में आंखों का दर्द ठीक हो जाएगा।

पलकों के लिए फायदेमंद (Beneficial for eyelashes) - आंखों की पलकों को स्वस्थ रखने के लिए अरंडी का तेल बहुत उपयोगी होता है। इस तेल से पलकों की अच्छे से मालिश करने से पलकें बड़ी और घनी होती हैं। इतना ही नहीं जब पलके कमजोर होने लग जाती हैं, तो ये तेल मजबूती देती हैं।

आंखों की खुजली के लिए लाभदायक (Beneficial for itchy eyes) - आंखों में कई बार ड्राइनेस होने के कारण आंखों में खुजली की समस्या होने लगती है। एक रिसर्च में इस बात का जिक्र पाया गया है कि आंखों में कैस्टर ऑयल युक्त ड्रॉप (Castor oil eye drop) का प्रयोग करने से ड्राई आई व आंखों में खुजली की परेशानी में राहत मिल सकती है। वहीं, दूसरी तरफ कैस्टर ऑयल का प्रयोग खुजली जैसी परेशानियों को कम करने के लिए किया जा सकता है।

