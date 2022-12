सर्दियों में कई तरह की सब्जियां आने लगती है। जिसमें से एक है फूलगोभी। फूलगोभी का सेवन सर्दियों में सभी को करना पसंद होता है और सेहत के लिए भी इसके कई फायदे देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत से पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लौह तत्व के अलावा विटामिन ए, बी, सी, आयोडीन, और पोटैशियम तथा थोड़ी सी मात्रा में तांबा भी मौजूद होता है जो सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। लेकिन कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जिनके लिए फूलगोभी का सेवन करना सेहत के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए जानते हैं, किन लोगों को फूलगोभी का सेवन नहीं करना चाहिए-

फूलगोभी खाने वाले हो जाएँ सावधान, इन लोगों को नहीं करना चाहिए सेवन Cauliflower eaters should be careful, these people should not eat in hindi

पेट की समस्या (stomach problems) - फूलगोभी खाने में जितनी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसके नुकसान भी कई बार देखने को मिल जाते हैं। दरअसल फूलगोभी का सेवन पेट की समस्या को बढ़ा सकता है। जिन लोगों को पहले से ही गैस की समस्या है, उन्हें भूलकर भी गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि गोभी पेट में गैस बनाने का काम करती है।

थायराइड के मरीजों के लिए नुकसानदायक (Harmful for thyroid patients) - थायराइड के मरीजों को फूलगोभी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का यह कारण हैं क्योंकि गोभी बादी होती है जिसके सेवन से टी-3 और टी4 हार्मोन के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।

पथरी की समस्या (Stone problem) - फूलगोभी में कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। और यदि कोई व्यक्ति पहले से ही पथरी की समस्या से जूझ रहा है, तो ऐसे में उसे फूलगोभी का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे पथरी की समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें।

यूरिक एसिड वाले न करें इसका सेवन (Those with uric acid should not consume it) - जिन व्यक्तियों का पहले से ही यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, उन्हें फूलगोभी का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हमने बताया फूलगोभी बादी सब्जी की श्रेणी में आती है, ऐसे में इस समय इसका सेवन करना आपकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

