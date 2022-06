मानसून में गठिया के दर्द के कारण और 3 इलाज - Monsoon Mein Gathiya Ke Dard Ke Karan Aur 3 Ilaaj

मानसून तेज गर्मी से राहत का संकेत दे सकता है, लेकिन गठिया के कुछ रोगियों के लिए इसका मतलब जोड़ों के दर्द की वापसी हो सकता है। गठिया (arthritis) एक बीमारी है, जिसमें रोगी जोड़ों की सूजन (inflammation) से पीड़ित होता है। गठिया की बीमारी के लक्षणों में जकड़न (sttifness) और जोड़ों का दर्द (joint pain) शामिल है। गठिया के रोगियों की एक बड़ी संख्या है जो कहते हैं कि उनका दर्द मौसम से प्रभावित होता है। वह गर्म और शुष्क मौसम की तुलना में ठंड और बरसात के मौसम में अधिक दर्द महसूस करते हैं। इस लेख में मानसून में गठिया के दर्द के कारण और उनके इलाज के बारे में बताया गया है।

मानसून में गठिया के दर्द के कारण और 3 इलाज

मानसून में गठिया के दर्द के कारण : Causes Of Arthritis Pain During Monsoon In Hindi

गठिया के रोगियों को बरसात के दिनों से पहले और दौरान लक्षणों में और अधिक वृद्धि महसूस होती है। एटमोस्फियरिक प्रेशर में गिरावट बरसात के मौसम से पहले होती है व टिशुस में बदलाव देखने को मिलते हैं जिससे दर्द बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। आपको बता दे कि, मौसम गठिया का कारण नहीं बनता है या इसे खराब नहीं करता है, लेकिन यह अस्थायी रूप से इसे और अधिक चोट जरूर पहुंचा सकता है।

मानसून में गठिया के दर्द के इलाज : Remedies For Arthritis Pain During Monsoon In Hindi

1. एक्यूपंक्चर (Acupuncture)

चीनी प्राचीन चिकित्सा से प्राप्त यह उपचार, पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस (osteoarthritis), फाइब्रोमायल्गिया (fibromyalgia), पीठ के निचले हिस्से में दर्द, गर्दन और कंधे के दर्द, बर्साइटिस (bursitis), कार्पल टनल सिंड्रोम (carpal tunnel syndrome) के लिए मददगार है। इस उपचार में शरीर पर विशिष्ट एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर त्वचा के माध्यम से पतली व छोटी सुइयों को सम्मिलित करना शामिल है। यह नसों, मांसपेशियों और टिशुस को उत्तेजित करने, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार और शरीर के प्राकृतिक दर्द-निवारक को सक्रिय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

2. वजन घटना (Weight Loss)

अपने वजन और आहार पर ध्यान देने से गठिया के दर्द (Arthritis pain) को दूर करने में भी मदद मिलेगी जो मानसून के दौरान बढ़ सकता है। नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ संतुलित आहार को मिलाकर स्वस्थ वजन बनाए रखना आपकी स्थिति को बनाए रखेगा। सुनिश्चित करें कि, आप अपने आहार में फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन, कम फैट वाले डेयरी और होल ग्रेन जरूर शामिल करें।

3. मालिश (Massage)

ऐसे में उचित चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार, मालिश भी आपकी स्थिति के लिए अद्भुत काम कर सकती है। जोड़ो के दर्द को मालिश से काबू किया जा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far