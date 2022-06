बहती नाक के कारण और 5 इलाज - Causes And 5 Treatment of Running Nose

बहती नाक (Running nose) आपकी नाक से बलगम टपकना या "बहना" है। बहती नाक की समस्या जुकाम और खांसी की बीमारी में हो सकती है जिसमे बलगम निकलने की शिकायत होती है। यह बदलते मौसम, ठंडे तापमान, सर्दी, फ्लू, या एलर्जी के कारण हो सकता है। इसके उपचार में बहुत सारे तरल पदार्थ पीना, विशेष रूप से पानी और जितना हो सके आराम करना शामिल है। आप नेसल स्प्रे के साथ लक्षणों को कम कर सकते हैं। इस लेख में आप बहती नाक के कारण और इलाज के विषय में जान पाएंगे।

बहती नाक के कारण और 5 इलाज

बहती नाक के कारण : Causes For Running Nose In Hindi

बहती नाक के कारण कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं :-

सर्दी-जुकाम, फ्लू, साइनस इन्फेक्शन, ठंड का मौसम या अचानक तापमान में बदलाव, मसालेदार भोजन का सेवन, पर्यावरणीय कारक, हार्मोनल परिवर्तन, नाक में चोट लगना, कार्टाजेनर सिंड्रोम, कुछ दवाओं के साइड-इफेक्ट्स से, नस्ल पॉलिप्स, नाक मार्ग में ट्यूमर (कैंसर रहित) होना, वेसोमोटर रायनाइटिस यानी नाक के अंदर की रक्त वाहिकाओं का फैलना, वायरल संक्रमण।

बहती नाक के इलाज : Treatment For Running Nose In Hindi

1. अधिक मात्रा में तरल पदार्थ पियें (Drink plenty of fluids)

पानी का सेवन शरीर को हाइड्रेशन के साथ आपके नाक के ऊतकों (nasal tissues) को नम रखने में मदद कर सकता है।

2. गर्म चाय (Hot Tea)

सर्दी व फ्लू के कारण बहती नाक की समस्या होना आम है। कई शोध के बाद यह कहा जा सकता है कि, सर्दी और फ्लू के लक्षणों में आराम दिलाने में गर्म पेय जैसे चाय का सेवन लाभकारी होता है। इसके साथ आप हर्बल टी का उपयोग भी कर सकते हैं।

3. स्टीम लें (Steam)

बहती नाक के लिए घरेलू इलाजों में स्टीम लेना भी शामिल है। दिन में 2 से 4 बार स्टीम लेने से बहती नाक की समस्या में आराम मिलता है। स्टीम लेने से सर्दी के लक्षणों में आराम मिलता है।

4. गर्म पानी से स्नान करें (Take a warm bath)

बहती नाक के लिए घरेलू इलाजों में से एक गर्म पानी से स्नान करना भी है। गर्म पानी से स्नान करना बहती नाक के कारणों को कम कर सकता है। यह सर्दी-जुकाम के लक्षणों के लिए भी असरदार उपाय है।

5. नेसल स्प्रे (Nasal Spray)

बहती नाक के उपाय के तौर पर नेसल स्प्रे का प्रयोग की सलाह दी जाती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

