बलगम वाली खांसी के कारण और घरेलू उपचार - Balgam Wali Khansi Ke Karan Aur Gharelu Upchar

बदलते मौसम की वजह से आमतौर पर लोगो को सर्दी-खांसी की परेशानी हो सकती है। ऐसे में, गले में इंफेक्‍शन होने पर बलगम वाली खांसी हो सकती है। खांसी होने पर कफ की समस्या भी हो जाती है और बलगम छाती में जम जाता है। अगर समय पर इस खांसी का इलाज न किया जाए तो इसकी वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। गले में खराश, कफ या बलगम की शिकायत होने की संभावना बढ़ जाती है। ठंडी चीज़ों के सेवन से भी यह समस्या हो सकती है। बलगम वाली खांसी के लिए घरेलू उपाय ज्‍यादा कारगर होते हैं और इनकी मदद से आप घर पर ही खांसी को ठीक कर सकते हैं। इस लेख में हम बलगम वाली खांसी के कारण-पहचान और घरेलू उपचार के बारे में बताने जा रहे हैं।

कैसे पहचाने बलगम वाली खांसी के कारण : How To Recognize Mucus Cough In Hindi

अगर आपको बलगम वाली गीली खांसी है तो यह भी किसी तरह की एलर्जी का कारण हो सकती है। ऐसे में खांसी की वजह महज एलर्जी है या कोई गंभीर समस्या है। यह आप खांसी में निकलने वाले बलगम को देख कर समझ सकते हैं। अगर बलगम सफेद रंग का है तो यह एक साधारण एलर्जी हो सकती है। वहीं अगर बलगम का रंग पीला, हरा है या फिर बलगम में खून दिखाई दे रहा है तो यह एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा भी हो सकता है। ऐसी स्तिथि हम डॉक्टर के पास जाने का सुझाव देंगे।

बलगम वाली खांसी के लिए घरेलू उपचार : Home Remedies For Mucus Cough In Hindi

1- कफ और बलगम होने पर नमक और गुनगुने पानी से गरारे करने चाहिए। इससे गले का बलगम साफ होता है और कफ़ भी दूर होता है। आपको सुबह-शाम पानी में 2 चुटकी नमक डालकर गरारे करने चाहिए। इससे आपको काफी आराम मिलेगा।

2- यदि आपको ज्यादातर कफ खांसी की समस्या रहती है तो आप रोजाना अदरक और गुड़ खा सकते हैं। इससे सर्दी-खांसी और गले के कफ़ में आपको काफी आराम पड़ेगा। इसके लिए आप अदरक को गैस पर गर्म कर लें और घिस लें। अब गुड़ को थोड़ा मुलायम करके अदरक में मिला लें। इसे खाने से आपके गले को काफी आसाम मिलेगा।

3- यदि आपकी छाती में बलगम जमा है तो आप प्याज और नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ को दूर करने का ये काफी अच्छा उपाय है। इसके लिए आप प्याज को छीलकर पीस लें। अब इनमें नींबू का रस मिलाकर इसे एक कटोरी में उबाल लें। अब इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर पी लें। इसे पीने से आपको काफी राहत मिलेगी।

4- काली मिर्च में एंटी बैक्टेरियल गुण पाए जाते हैं। जिससे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। इसके अलावा खांसी और बलगम की शिकायत होने पर भी कालीमिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए। आप काली मिर्च को पीस लें। अब इसमें 1 चम्मच शहद डालकर इसे थोड़ा सा गर्म कर लें। इसे आप सुबह शाम खा सकते हैं।

5- हल्दी गर्म तासीर की होती है इसलिए कफ और खांसी होने पर हल्दी का सेवन करने की सलाह दी जाती है। औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी का सेवन करने से जुकाम में आराम पड़ता है। इसके अलावा खांसी और बलगम होने पर भी कच्ची हल्दी खाने की सलाह दी जाती है। इसके लिए कच्ची हल्दी का रस मुंह में डालकर कुछ देर तक रखें। इससे कफ में काफी आसाम पड़ेगा। इसके अलाव आप दूध में भी कच्ची हल्दी डालकर पी सकते हैं।

6- शहद को गले की खराश और कफ दूर करने में काफी कारगर माना गया है। इसे अगर आप अदरक के साथ खाते हैं इससे सर्दी-जुकाम और बलगम की समस्या भी ठीक हो जाती है। आप अदरक को घिस लें और उसमें 2 चम्मच शहद मिला लें। अब इस मिश्रण को दिन में 2-3 बार खाएं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

