हम किसी के शरीर पर बाल होते हैं। शरीर पर बाल होना सामान्य है। लेकिन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के शरीर में कम बाल होते हैं। कई बार कुछ महिलाओं के शरीर के अलग-अलग हिस्सों में कुछ ज्यादा बाल उगने लगते हैं ( excessive hair growth in females ), उन्हें अक्सर यह बात परेशान करती है कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है। जानते हैं महिलाओं के शरीर में क्यों उगते हैं ज्यादा बाल।

शरीर में ज्यादा बाल उगने के 4 कारण (Causes Of Excessive Hair Growth In Body In Hindi)

शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन - चेहरे पर पुरुषों की तरह, विशेष रूप से ठोड़ी, होंठ के ऊपर, पेट और पीठ जैसे क्षेत्रों में ज्यादा बालों का विकास हो रहा है तो यह हार्मोनल असंतुलन के कारण (Hormone Imbalance Causes in Hindi) हो सकता है।

पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम - शरीर पर अत्याधिक बालों के विकास के लिए पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) की स्थिति भी जिम्मेदार हो सकती है जो हार्मोनल असंतुलन के कारण होती है। साथ ही कुछ दवाएं भी हार्मोनल असंतुलन का कारण (Medicines Can Cause Hormone Imbalance) बन सकती हैं।

अधिवृक्क ग्रंथि (Adrenal gland) का ठीक से काम ना करना - अधिवृक्क ग्रंथियां या एड्रिनल ग्लैंड जब ठीक से काम नहीं करती हैं, तो इससे हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है (Causes of Hormone Imbalance In Hindi), जो शरीर पर बालों के अत्यधिक विकास का एक बड़ा कारण है।

शरीर में ऊतकों की असामान्य वृद्धि - अगर किसी महिला के शरीर पर अचानक बालों के विकास का अनुभव होता हैं तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होना टेस्टोस्टेरोन के स्तर में अत्यधिक वृद्धि के कारण हो सकता है या कई बार यह किसी प्रकार के असामान्य टिश्यु की वृद्धि के कारण हो सकता है, यहां तक कि यह एक ट्यूमर भी हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।