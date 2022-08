चकोतरा (Grapefruit), सिट्रस परिवार के सभी फलों के समान, विटामिन C में अत्यधिक समृद्ध है। यह कैलोरी पर भी कम है और शरीर के वजन को बनाए रखने में मदद करता है और पर्याप्त आवश्यक आहार फाइबर और प्रोटीन की आपूर्ति करता है। इसके अलावा, चकोतरा मेटाबोलिज्म और सेलुलर ऊर्जा आवश्यकताओं को विनियमित करने के लिए B विटामिन के प्रमुख स्पेक्ट्रम की पेशकश करते हैं। इसमें थायमिन B1, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3, विटामिन B6, विटामिन C, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक आदि पाए जाते हैं। इस लेख में चकोतरा के फायदे बताये गए हैं।

पोषक गुणों से है भरपूर चकोतरा, जानिए 3 फायदे और 3 नुकसान - Chakotra Ke Fayde Aur Nuksan In Hindi

चकोतरा के फायदे : Benefits of Grapefruit In Hindi

1. प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है (Boosts the immune system)

केवल एक चकोतरा फल का सेवन स्वस्थ एडल्ट्स में दैनिक विटामिन C की आवश्यकता को पूरा करेगा। विटामिन C न केवल बढ़े हुए रक्त परिसंचरण के लिए आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में कार्य करता है, बल्कि सिस्टम में वाइट ब्लड सेल द्वारा प्रतिरक्षा में सुधार करने का भी काम करता है। विटामिन C शरीर के सभी ऊतकों की वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य है और सिस्टम से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए एक प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट है।

2. मांसपेशियों में ऐंठन को आराम देता है (Relaxes muscle spasms)

चकोतरा को इष्टतम मांसपेशी समारोह के लिए प्रमुख खनिज - मैग्नीशियम से सम्मानित किया जाता है। यह फलों में उच्च मैग्नीशियम सामग्री इसे मांसपेशियों के घावों और ऐंठन से राहत प्रदान करने के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है। उच्च-तीव्रता वाली एक्सरसाइज के बाद, जब बाहों और पैरों में मांसपेशियों में खिंचाव होता है, तो चकोतरा फल खाने से दर्द और परेशानी के लक्षणों को तुरंत कम किया जा सकता है।

3. कब्ज का इलाज करता है (Treats constipation)

चकोतरा में मूल्यवान आहार फाइबर होते हैं जो भारी भोजन के अंतर्ग्रहण पर उचित मल त्याग सुनिश्चित करते हैं। यह किडनी के कार्य को विनियमित करने और भोजन के पाचन और आवश्यक पोषक तत्वों को आत्मसात करने पर सभी जहरीले अपशिष्ट उत्पादों को छानने के लिए महत्वपूर्ण है। यह कब्ज और अपच जैसी आंतों की स्थिति से भी प्रभावी ढंग से छुटकारा दिलाता है।

चकोतरा के नुकसान : Disadvantages of Grapefruit In Hindi

1. अगर आपको एलर्जी है तो चकोतरा फल खाने से बचें, क्योंकि इससे अतिसंवेदनशीलता की गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है।

2. चकोतरा का अधिक मात्रा में सेवन न करें क्योंकि पेट में एसिड का स्तर खतरनाक रूप से अधिक हो सकता है।

3. अगर आप किडनी और लिवर की बीमारी से पीड़ित हैं तो पोमेलो खाते समय सावधानी बरतें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Vineeta Kumar