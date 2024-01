चना (chickpeas) फाइबर से भरपूर होता है और पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा इसमें आयरन पाया जाता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है और ताकत बढ़ाता है। जिन लोगों की मांसपेशियां कमजोर या फिर जिनके शरीर की बनावट कमजोर है उनके लिए चना लाभकारी होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि किन लोगों के लिए चना खाना फायदेमंद नहीं है? जानते हैं किन लोगों को चना खाने से बचना चाहिए और कब चना खाना नुकसानदेह (side effects of eating chickpeas) है।When and who should not eat gram in hindi

चना कब नहीं खाना चाहिए - When and who should not eat gram in hindi

गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या वाले लोगों को - चना खाने के बाद कई लोगों को पेट दर्द, गैस और बदहजमी की शिकायत रहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चना खाने के बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं काफी आम हैं। दरअसल, बता दें चना में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ठीक से पच नहीं पाते हैं। इसलिए पाचन तंत्र के इन रोगों वाले लोगों को चना खाने से बचना चाहिए।

गाउट से पीड़ित लोगों को - चना में प्यूरीन नामक एक रसायन पाया जाता है और जब ये प्यूरीन टूट जाते हैं तो अतिरिक्त यूरिक एसिड उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप गाउट होता है। गाउट एक प्रकार का गठिया है जो जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमा होने के कारण होता है। ऐेसे में इसकी वजह से जोड़ों में दर्द की समस्या होती है। इसलिए जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या है या फिर अर्थराइटिस की समस्या है, उन्हें चना खाने से बचना चाहिए।

जिन्हें पथरी हो - किडनी की पथरी से बहुत से लोग परेशान रहते हैं। ऐसे में जिन लोगों को पथरी की समस्या है उन्हें चने खाने से परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल, चना में ऑक्सालेट होते हैं, जो किडनी द्वारा पेशाब के जरिए बाहर निकल जाते हैं। जैसे-जैसे शरीर में ऑक्सालेट का स्तर बढ़ता है, वे कैल्शियम के साथ किडनी में जमा हो जाते हैं और कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन, एक प्रकार की किडनी स्टोन का उत्पादन करते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।