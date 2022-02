बालों को सुंदर बनाने के लिए के लिए तरह-तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स (hair care products) का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कुछ लोग घरेलू उपाय भी आजमाते हैं। ऐसे में आप छाछ का भी इस्तेमाल बाल धोने के लिए कर सकते हैं। छाछ बालों को पर्याप्त पोषण देता है, इससे बालों से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं। छाछ के यूज से बाल लंबे, घने और काले बनते हैं। साथ ही यह स्कैल्प को भी साफ रखने में मदद करता है। जानते हैं छाछ से बाल धोने के फायदे (can we apply buttermilk on hair)।

छाछ से बाल धोने के फायदे : Chhaj Se Baal Dhone Ke Fayde In Hindi

डैंड्रफ से छुटकारा (buttermilk for dandruff) - अगर आप रूसी या डैंड्रफ की समस्या से परेशान रहते हैं। ऐसे में आप चाहें तो छाछ से बाल धोकर भी डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। छाछ में मौजूद तत्व सिर की खुजली और डैंड्रफ को दूर करते हैं।

हेयर फॉल रोके (how to control hair fall) - बालों को मजबूती देने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। छाछ भी बालों को पर्याप्त प्रोटीन देता है। छाछ में मौजूद प्रोटीन बालों को पोषण देता है। इससे बालों की जड़े मजबूत बनती हैं। साथ ही बाल झड़ने या हेयर फॉल की समस्या (hair fall tips) से भी निजात मिलती है।

सफेद बालों की समस्या दूर करे (buttermilk for grey hair) - आजकल लोग कम उम्र में ही सफेद बालों से परेशान रहते हैं। काले और चमकदार बालों के लिए आप छाछ का उपयोग कर सकते हैं। छाछ से बाल धोने पर सफेद बालों की समस्या से छुटकारा मिलता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

