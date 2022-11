लौंग का पेड़ एक सदाबहार पेड़ है जिसका वैज्ञानिक नाम सियाजियम एरोमैटिकम है। लौंग पेड़ की फूल की कलियाँ हैं और इंडोनेशिया में मालुकु द्वीप के मूल निवासी हैं। इस मसाले का प्रयोग साबुत और पीस कर किया जाता है। यह लचीला घटक विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करता है। इनमें मसाला करी और मीट शामिल हैं, स्वाद जोड़ना और पके हुए खाद्य पदार्थों में मसालेदार गर्मी लाना। यह भारतीय व्यंजनों का एक प्रमुख मसाला है और अपनी मिठास और सुगंध के लिए जाना जाता है।

पारंपरिक चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है। अध्ययनों के संयोजन ने लौंग के कई स्वास्थ्य लाभों को प्रतिपादित किया है। यह लेख आपको इसके बारे में जानने के लिए आवश्यक हर चीज का मूल्यांकन करता है, तो आइए इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करें।

प्रतिदिन लौंग खाने से मिल सकते हैं ये फायदे, जानिए इसके उपयोग और दुष्प्रभाव (Cloves - Benefits, Uses And Side Effects In Hindi)

लौंग के फायदे : Benefits Of Cloves In Hindi

1. पाचन में फायदेमंद (Good for digestion)

पोषक तत्वों में भोजन के टूटने के लिए उचित पाचन आवश्यक है। हमारा शरीर इन पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा, विकास और कोशिका की मरम्मत के लिए करता है। यदि भोजन छोटे अणुओं में नहीं टूटता है, तो यह रक्त द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डालता है। सुबह 1-2 लौंग का नियमित सेवन करने से पाचक एंजाइम का स्राव बढ़ता है, जिससे अपच और कब्ज जैसे विकार दूर होते हैं।

2. इम्यून सिस्टम को बूस्ट दे (Boost the immune system)

एक कुशल प्रतिरक्षा प्रणाली आपके शरीर को बाहरी ताकतों से बचाने में सहायक होती है। इन बलों में बैक्टीरिया, वायरस, कवक और रोगाणुओं द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ, रसायन शामिल हैं। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल और गैस्ट्रो-प्रोटेक्टिव गुण होते हैं। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

3. मधुमेह को नियंत्रित करें (Control diabetes)

लौंग में एंटीसेप्टिक, एंटी-इंफ्लेमेटरी और दर्द निवारक गुण होते हैं। वे आपके रक्त शर्करा के स्तर को जांच में रखने में मदद करते हैं। वे बेहतर मधुमेह नियंत्रण के लिए इंसुलिन उत्पादन की प्रक्रिया को भी बढ़ावा देते हैं। शोध के अनुसार, लौंग और किण्वित अदरक के सप्लीमेंट में एंटी-डायबिटिक गुण होते हैं, खासकर टाइप 2 डायबिटीज के रोगियों में।

4. वजन कम करने में मदद करें (Help lose weight)

लौंग मेटाबोलिज्म की उत्तेजना में मदद करती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इनमें एंटी-कोलेस्टेरमिक गुण होते हैं। इसके अलावा, जब आप उन्हें काली मिर्च, दालचीनी और जीरा के साथ मिलाते हैं तो वे आपकी चयापचय दर को बढ़ाते हैं। इस प्रकार, ये आपको वजन कम करने में मदद करते हैं।

लौंग के उपयोग : Uses Of Cloves In Hindi

1. खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए : लौंग बहुत से भारतीय व्यंजनों के साथ अच्छी तरह से चलती है, जिसमें तीव्र स्वाद और सुगंध होती है। अपनी चटनी और अचार में कुछ लौंग डालें और उनके विशेष प्रभावों का आनंद लें। गर्म और मसालेदार मिठाई के लिए, कुचली हुई या पिसी हुई लौंग का उपयोग करें।

2. पेय के साथ : आप इसे सीधे अपनी चाय में मिला सकते हैं और इसे छान सकते हैं। आप कुछ लौंग को पीसकर किसी भी गर्म पेय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

3. एयर फ्रेशनर के रूप में आप लौंग की मदद से अपना होममेड एयर फ्रेशनर बना सकते हैं। बस थोड़े से पानी में लौंग के तेल की 5-10 बूंदें मिलाएं। फिर इसे एक स्प्रे बोतल में डालें और अच्छी तरह हिलाएं।

4. दांत दर्द ठीक करने के लिए : किसी भी खराब दांत दर्द से निपटने के लिए अपने मुंह में लौंग के गर्म पानी से गरारे करें।

लौंग के दुष्प्रभाव : Sife-Effects Of Cloves In Hindi

1. प्रेग्नेंसी और ब्रेस्टफीडिंग - लौंग का इस्तेमाल आमतौर पर कुछ खाने की चीजों का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन इस उपयोग को अधिक मात्रा में और गर्भवती महिलाओं पर इसके प्रभाव को बताने के लिए सबूतों की कमी है।

2. बच्चे - आपको कभी भी लौंग के तेल का मौखिक रूप से सेवन नहीं करना चाहिए। यह बरामदगी, जिगर की क्षति और द्रव असंतुलन के लक्षण पैदा कर सकता है।

3. रक्तस्राव विकार : यूजेनॉल रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। रक्तस्राव विकारों से पीड़ित लोगों को लौंग के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे अवांछित रक्तस्राव हो सकता है और ऐसी अन्य जटिलताएं हो सकती हैं।

4. सर्जरी : लौंग में पाए जाने वाले रसायन रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित करते हैं। जैसा ऊपर बताया गया है, वे रक्त के थक्के को धीमा करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं। वे शरीर के सामान्य कामकाज को बाधित कर सकते हैं। इसलिए, अपनी निर्धारित सर्जरी से दो सप्ताह पहले और बाद में उनका उपयोग न करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

