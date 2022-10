प्रेग्नेंसी में सेब का सेवन है बेहद फायदेमंद, जानिये लाभ 

प्रेगनेंसी (Pregnancy) के दौरान महिलाओं को खुद के खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। इस दौरान महिलाओं को हर उस चीज का सेवन करना चाहिए, जिससे उन्हें ताकत मिले। इस समय महिलाओं को भरपूर फलों का सेवन करना जरूरी होता है। जिसमें से सेब का सेवन तो बेहद ही फायदेमंद होता है। सेब में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसको खाने से ताकत तो मिलती ही है, साथ ही इससे और भी कई तरह के सेहत को फायदे मिलते हैं। सेब में कैलोरी- 52, पानी- 86%, प्रोटीन- 0.3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट- 13.8 ग्राम, शुगर- 10.4 ग्राम, फाइबर- 2.4 ग्राम, फैट- 0.2, ग्राम मौजूद होता है जिसके सेवन से प्रेग्नेंट महिला को बहुत से लाभ मिलते हैं। आइए आगे जानते हैं प्रेगनेंसी में सेब का सेवन करने से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं।

प्रेगनेंसी में सेब का सेवन है बेहद फायदेमंद, जानें लाभ Consumption of apple in pregnancy is very beneficial, know the benefits In Hindi

सेब में प्रचुर मात्रा में क्लोरीन, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम तथा फोलिक एसिड पाया जाता है. रोज एक सेब खाने से गर्भावस्था के दौरान होने वाली बीमारियों से बचाता है।

एनीमिया की समस्या में लाभदायक (Beneficial in the problem of anemia) - गर्भवती महिलाओं में अक्सर खून की कमी हो जाती है। जिसके चलते एनीमिया हो जाने का खतरा होता है। इसलिए इस दौरान महिलाओं को सेब का सेवन करना चाहिए जिससे खून की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है।

शरीर को मिलेगी ताकत (Body will get strength) - प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर शरीर में एनर्जी की कमी होती है जिसके चलते बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान अगर आप सेब का नियमित सेवन करेंगे तो कमजोरी दूर होगी। क्योंकि सेब में सुक्रोज और फ्रुक्टोज जैसे शर्करा होते हैं, जो शरीर को एनर्जी देते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी में सेब का सेवन लाभदायक होता है।

हार्ट के लिए लाभदायक (Beneficial for heart)- रोज सेब खाने से हार्ट संबंधी परेशानियों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी मदद मिलती है।

पाचन के लिए लाभदायक (Beneficial for digestion) - प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं को कब्ज की समस्या हो जाती है। यही नहीं इस समय महिलाएं जो भी खाना खाती हैं उसको पचाने में बहुत परेशानी होती है। यदि आप नियमित सेब का सेवन करेंगे, तो पाचन तंत्र मजबूत होगा। क्योंकि सेब में भरपूर मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, जो पाचन के लिए बहुत लाभदायक होता है।

जैसा कि आप जानते ही हैं, सेब का सेवन गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन अगर इसका सही समय और सही तरीके से सेवन किया जाए, तो ही आप इसके भरपूर लाभ ले सकते हैं। कोशिश करें कि सेब का सेवन सुबह के समय करें। इससे आपकी सेहत को लाभ मिल सकता है। यही नहीं आप प्रतिदिन दो या एक सेब खा सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes