दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं तो हो जाएं सावधान, जानिये नुकसान

दिशाओं का महत्व हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा माना जाता है। किस दिशा में बैठकर पूजा करनी चाहिए, तो किस दिशा में बैठ कर हमें खाना चाहिए, खाना पकाना चाहिए बहुत सी ऐसी ही कई सारी मान्यताएं हैं हमारे यहां। लेकिन उसी में से एक है सोने की दिशा। जी हां सोने की दिशा यानि कीस दिशा में हमें पैर करके सोना चाहिए और किस दिशा में नहीं। अक्सर लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि सोने की सही दिशा क्या होनी चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जो लोग दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं उन्हें इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि इसके क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। आगे हम इस लेख के जरिए आपको यही जानकारी देंगे की इसके क्या दुष परिणाम हो सकते हैं।

दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं तो हो जाएं सावधान - Dakshin Disha Ki Taraf Pair Karke Sote Hain To Ho Jaye Sawdhan In Hindi

वास्तु Architectural के अनुसार व्यक्ति को कभी भी पूर्व या दक्षिण दिशा east or south की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य Health संबंधि बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये न केवल शास्त्रों में लिखा है बल्कि वैज्ञानिकों scientists का मानना भी यही है।

उत्तर दिशा को ज्योतिष शास्त्र Astrology के अनुसार मृत्यु दिशा मानी North is considered as the direction of death जाती है, इस दिशा में यम और दुष्ट देवों Yama and the evil gods का वास होता है। इसलिए कहा जाता है कि उत्तर दिशा की तरफ भूलकर भी सिर रखकर नहीं सोना चाहिए। सोते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें की आपका सिर दक्षिण या पूर्व दिशा की तरफ हो और पैर उत्तर या पश्चिम दिशा में हों।

वहीं, अगर हम बात करें साइंस की तो वैज्ञानिकों के हिसाब से उत्तर और दक्षिण ध्रुव South Pole यानी पृथ्वी के दोनों तरफ चुम्बकीय प्रभाव magnetic effect होता है। उत्तरी ध्रुव पर धनात्मक प्रवाह positive flow और दक्षिणी ध्रुव पर ऋणात्मक प्रवाह negative flow होता है। ठीक उसी प्रकार मानव शरीर के सिर में धनात्मक और पैर में ऋणात्मक प्रवाह होता है। और यदि दो धनात्मक प्रवाह या दो ऋणात्मक प्रवाह एक दूसरे से मिलते हैं, तो यह दूर भागते हैं। इसलिए आगर आप दक्षिण में पैर करके सोते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

वास्तुशास्त्र के हिसाब से व्यक्ति को पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर करके ही सोना चाहिए। क्योंकि पूर्व दिशा में सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव effect of sun energy होता है इससे शारीरिक और मानसिक physical and mental स्वास्थ्य को लाभ मिलता है और मन शांत रहता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

