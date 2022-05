शुगर में सेब खाना चाहिए कि नहीं - Sugar me seb khana chahiye ki nahi

Diabetic Patients can eat apples or not in hindi: डायबिटीज में खाने को लेकर जरा सी लापरवाही आपके शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। ऐसे में अपने खानपान को लेकर काफी सतर्क रहना पड़ता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के चलते कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शुगर के मरीजों को ऐसे चीजों का सेवन करना चाहिए जो उनके ब्लड शुगर लेवल को इफेक्ट न करें। उन्हें नियंत्रित करके रखे। डायबिटीज के मरीजों को फलों के सेवन से भी परहेज करने के लिए कहा जाता है। लेकिन, कई ऐसे फल हैं जिनका सेवन करना फायदेमंद होता है। कोई भी फल खाने से पहले यह ध्यान में रखना होगा कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। ऐसे में सेब को लेकर लोगों का सवाल रहता है कि वो शुगर में इसे खा सकते हैं या नहीं?

डायबिटीज के मरीज सेब खा सकते हैं या नहीं

डायबिटीज के मरीजों को सेब बिल्कुल खाना चाहिए। इससे आपको कई लाभ होते हैं। शुगर में सेब खाना लाभदायक इसलिए होता है क्योंकि, सेब एक अत्यधिक पौष्टिक वाला फल है जिसका ब्लड शुगर और इंसुलिन के स्तर पर न्यूनतम असर पड़ता है। इसका सेवन डायबिटीज के मरीज को सिमित मात्रा में करना चाहिए।

अधिक मात्रा में न करें सेब का सेवन (Do not consume apples in excess)

अधिक मात्रा में सेब के सेवन से बचने की सलाह दी जाती हैं। क्योंकि, सेब ज्यादा खाने से शरीर में अधिक ग्लूकोज बनेगा और ये ग्लूकोज आपके ब्लड में मिलकर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। जिसके चलते कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सिमित मात्रा में ही सेब का सेवन करे तो ज्यादा लाभ होगा।

सेब खाते समय इन बातों का रखे ध्यान (Keep these things in mind while eating apples)

सेब को छिलके के साथ खाना चाहिए।

सेब के छिलके में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं।

शुगर पेशेंट को सेब के साथ भुने मखाने या पीनट बटर जैसी प्रोटीन-रिच फूड खाना चाहिए।

शुगर पेसेंट को भूल कर भी ऐप्पल जूस का सेवन नहीं करना चाहिए।

सेब का जूस पीने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Ritu Raj