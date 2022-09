स्मृति और अन्य संज्ञानात्मक परिवर्तन निराशाजनक हो सकते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि दशकों के शोध के बाद आप सीख सकते हैं कि अपने दिमाग को कैसे सक्रिय व तेज़ किया जाए। संज्ञानात्मक फिटनेस बनाए रखने में मदद के लिए हम विभिन्न रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। यहां कई हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। यह लेख आपको दिमाग तेज़ करने के उपाय बताने जा रहा है।

दिमाग तेज़ कैसे करें? जानिए 5 घरेलू नुस्खे - Dimaag Tez Kaise Karein In Hindi

1. तनाव कम करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें (Practice meditation to reduce stress)

अध्ययनों से पता चलता है कि पुराना तनाव मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आप गतिविधियों या जीवनशैली की आदतों में शामिल होकर अपने मस्तिष्क की रक्षा और मजबूत करने में मदद कर सकते हैं जो आपके तनाव प्रतिक्रिया को कम करते हैं। ऐसा करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक ध्यान अभ्यास विकसित करना है, भले ही यह दिन में सिर्फ 10 से 20 मिनट का ही क्यों न हो। आप सांस-केंद्रित व्यायाम, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, योग का अभ्यास कर सकते हैं या प्रार्थना जैसे आध्यात्मिक अभ्यास में संलग्न हो सकते हैं।

2. मस्तिष्क के लिए अपने शरीर का व्यायाम करें (Exercise your body for the brain)

शारीरिक व्यायाम संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाता है। एक कारण यह हो सकता है क्योंकि यह brain-derived neurotrophic factor (BDNF) के स्तर को बढ़ाता है, एक प्रोटीन जो नए न्यूरॉन्स (neurons) के विकास को उत्तेजित करके और मौजूदा न्यूरॉन्स को जीवित रहने में मदद करके सीखने, स्मृति और उच्च सोच में सुधार करता है।

3. चीनी का सेवन बंद करें (Stop consuming sugar)

चीनी में उच्च आहार मस्तिष्क के लिए हानिकारक हो सकता है, सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और खराब इंसुलिन विनियमन को प्रेरित कर सकता है। आपका लक्ष्य एक ऐसे आहार का पालन करना है जो आपको इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने और सूजन को कम करने में मदद करता है। इसका अर्थ है मछली, मीट, ढेर सारी सब्जियां, कुछ मेवे और बीज, कुछ फल और अनाज का सेवन करें। यह दिमाग को तेज़ बनाए रखने में मददगार हो सकता है।

4. मस्तिष्क को एंटीऑक्सीडेंट से पोषण दें (Nourish your brain with antioxidants)

आपका मस्तिष्क न केवल कम चीनी के सेवन से बल्कि अधिक एंटीऑक्सिडेंट प्राप्त करने से भी लाभान्वित होता है, जो आपकी याददाश्त, सीखने और समग्र संज्ञानात्मक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। एंटीऑक्सिडेंट युक्त खाद्य पदार्थों में बेरीज (विशेषकर ब्लूबेरी) शामिल हैं, फल और सब्जियां जैसे गाजर, पालक, और अंगूर और ग्रीन टी, रेड वाइन और कॉफी जैसे पेय; साथ ही डार्क चॉकलेट का सेवन करें।

5. पर्याप्त नींद लें (Get enough sleep)

कई बार हम सभी के पास वह क्षण होता है जब हम नींद से वंचित होते हैं और ऐसा होने पर हम दिन की छोटी-छोटी बातें भूलने या नज़रअंदाज़ करने लगते हैं। जब आप नींद से वंचित होते हैं तो आप पूरी तरह से काम नहीं कर सकते हैं। नींद पूरी करने से आपके संज्ञानात्मक कौशल, स्मृति, और स्पष्ट रूप से सोचने या संवाद करने की क्षमता मिलती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

