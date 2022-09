वजन कम करना कठिन हो सकता है लेकिन अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके, नई चीज़ों व तरीको को अपनाकर आप आसानी से वजन घटाने की प्रोसेस में आ सकते हैं। यह लेख आपको 10 तरीके बताने जा रहा है जिनका पालन करने आप आसानी से वजन घटा सकते हैं।

दिनचर्या में ये 10 बदलाव करने से वजन घटाने में मिल सकती है मदद - Dincharya Mein Ye Badlav Karne Se Vajan Ghatane Mein Mil Sakti Hai Madad In Hindi

1. नाश्ता स्किप ना करें (Do not skip breakfast)

आपको बता दे कि नाश्ता स्किप करने से आपको वजन कम करने में मदद नहीं मिलेगी। ऐसा करने से आप आवश्यक पोषक तत्वों से चूक सकते हैं और आप दिन भर भूख से अधिक भोजन की ओर बढ़ सकते हैं क्योंकि आपको ज़रुरत से ज़्यादा भूख लगवाता है।

2. नियमित भोजन करें (Have regular meals)

दिन में नियमित समय पर खाने से कैलोरी तेजी से बर्न होती है। यह फैट और चीनी में उच्च खाद्य पदार्थों पर नाश्ता करने के प्रलोभन को भी कम करता है।

3. खूब फल और सब्जियां खाएं (Eat plenty of fruits and vegetables)

फल और सब्जियां कैलोरी और वसा में कम होती हैं और फाइबर में उच्च होती हैं, यह सफल वजन घटाने के लिए 3 आवश्यक तत्व हैं। इनमें विटामिन और मिनरल भी भरपूर मात्रा में होते हैं।

4. अधिक सक्रिय रहे (Be more active)

सक्रिय रहना वजन कम करने और वजन बढ़ने को रोकता है। बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के साथ-साथ व्यायाम अतिरिक्त कैलोरी को जलाने में मदद कर सकता है जिसे आप अकेले डाइट के माध्यम से घटा नहीं सकते हैं।

5. खूब पानी पिएं (Drink plenty of water)

दिन के दौरान लोग कभी-कभी प्यास को भूख समझ लेते हैं। ऐसा होने पर आप अतिरिक्त कैलोरी का उपभोग कर सकते हैं जबकी आपको एक गिलास पानी की आवश्यकता है।

6. उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ खाएं (Eat foods high in fiber)

बहुत सारे फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ आपको भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकते हैं, जो वजन कम करने के लिए एकदम सही है। फाइबर केवल पौधों के भोजन में पाया जाता है, जैसे कि फल और सब्जी, जई, साबुत अनाज की रोटी, ब्राउन राइस और पास्ता, और बीन्स, मटर और दाल।

7. छोटी प्लेट का प्रयोग करें (Use a smaller plate)

छोटी प्लेटों का उपयोग करने से आपको छोटे हिस्से खाने में मदद मिल सकती है। छोटी प्लेटों और कटोरे का उपयोग करके, आप धीरे-धीरे बिना भूखे हुए छोटे हिस्से खाने के अभ्यस्त हो सकते हैं। पेट को मस्तिष्क को यह बताने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है कि पेट भर गया है, इसलिए धीरे-धीरे खाएं और पेट भरा होने से पहले खाना बंद कर दें।

8. शराब का सेवन ना करें (Do not drink alcohol)

एक मानक ग्लास वाइन में चॉकलेट के एक टुकड़े जितनी कैलोरी हो सकती है। समय के साथ, बहुत अधिक शराब पीना वजन बढ़ाने में आसानी से योगदान दे सकता है।

9. अपने भोजन की योजना बनाएं (Plan your everyday meals)

सप्ताह के लिए अपने नाश्ते, दोपहर के भोजन, रात के खाने और स्नैक्स की योजना बनाने का प्रयास करें। साप्ताहिक खरीदारी सूची बनाने में आपको मदद मिल सकती है।

10. घर पर जंक फूड का स्टॉक ना करें (Do not stock junk food at home)

बींजिंग से बचने के लिए, जंक फूड - जैसे चॉकलेट, बिस्कुट, क्रिस्प और मीठे फ़िज़ी पेय - को घर पर न रखें। इसके बजाय, फल, अनसाल्टेड राइस केक, ओट केक, अनसाल्टेड या बिना चीनी वाले पॉपकॉर्न और फलों के रस जैसे स्वस्थ स्नैक्स का विकल्प चुनें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

