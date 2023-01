आज ही छोड़ दें अपनी नाखून चबाने की आदत, जानिए इससे जुड़े नुकसान

नाखून चबाना (Nail biting), जिसे ओनिकोफैगिया भी कहा जाता है, एक आम आदत है जिसे छोड़ने के लिए बहुत से लोग संघर्ष करते हैं। हालांकि यह हानिरहित लग सकता है, नाखून काटने से आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। आज हम आपको इस आदत के कुछ नुकसान और इसे छोड़ने के उपाय बता रहे हैं।

1. नाखूनों और आसपास की त्वचा को नुकसान पहुंचाता है (Damages nails and surrounding skin): अपने नाखूनों को काटने से नाखून, क्यूटिकल्स और आसपास की त्वचा को नुकसान हो सकता है। इससे दर्दनाक हैंगनेल और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। नाखून चबाने से भी नाखून पतले, भंगुर और बदरंग हो सकते हैं।

2. फैलता है कीटाणु और बैक्टीरिया (Spreads germs and bacteria): आपकी उंगलियां दिन भर तरह-तरह के कीटाणुओं और जीवाणुओं के संपर्क में आती हैं। जब आप अपने नाखून चबाते हैं, तो आप इन कीटाणुओं और जीवाणुओं को अपने मुंह में स्थानांतरित कर लेते हैं, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ सकता है।

3. एक अंतर्निहित मानसिक स्वास्थ्य स्थिति का संकेत हो सकता है (Can be a sign of an underlying mental health condition): नाखून चबाना अक्सर चिंता, तनाव और अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़ा होता है। यदि आप पाते हैं कि जब आप चिंतित या तनावग्रस्त महसूस कर रहे होते हैं तो आप अपने नाखूनों को अधिक बार चबाते हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आप एक अंतर्निहित मानसिक स्वास्थ्य समस्या से निपट रहे हैं।

4. सामाजिक परिस्थितियों में शर्मनाक हो सकता है (Can be embarrassing in social situations): नाखून चबाना भद्दा हो सकता है और सामाजिक परिस्थितियों में शर्मनाक हो सकता है। इसे अक्सर घबराहट या चिंता के संकेत के रूप में देखा जाता है, जिससे दूसरों के साथ संबंध बनाना मुश्किल हो जाता है।

तो, आज आप नाखून काटने की आदत को कैसे छोड़ सकते हैं?

1. अपने नाखूनों को ट्रिम और फाइल रखें (Keep Your Nails Trim and Filed): जब आपके नाखून छोटे होते हैं, तो इस बात की संभावना कम हो जाती है कि आप उन्हें काट पाएंगे। अपने नाखूनों को नियमित रूप से ट्रिम और फाइल करते रहें ताकि आपके लिए उन्हें काटना मुश्किल हो जाए।

2. कड़वे स्वाद वाली नेल पॉलिश लगाएं (Apply bitter tasting nail polish): बाजार में ऐसी नेल पॉलिश मिलती हैं जो कड़वे स्वाद के लिए तैयार की जाती हैं, जो आपके नाखूनों को काटने को कम आकर्षक बना सकती हैं।

3. अपने हाथों को व्यस्त रखें (Keep your hands busy): जब आपके हाथ व्यस्त होते हैं, तो आपके नाखूनों तक पहुंचने की संभावना कम हो जाती है। जब आप अपने नाखूनों को काटने की इच्छा महसूस करें तो बुनाई, डूडलिंग या स्ट्रेस बॉल के साथ खेलने जैसी गतिविधियों की कोशिश करें।

4. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें (Practice mindfulness): माइंडफुलनेस नाखून काटने के चक्र को तोड़ने में सहायक हो सकती है। जब आप अपने नाखूनों को काटने की इच्छा महसूस करें, रुकें और गहरी सांस लें। अपने मुंह के पास अपनी उंगलियों की सनसनी और काटने की इच्छा की भावना पर ध्यान दें।

5. पेशेवर मदद लें (Seek professional help): यदि आप पाते हैं कि आपके नाखून काटने से आपको परेशानी हो रही है या अंतर्निहित मानसिक स्वास्थ्य स्थिति से जुड़ा हुआ है, तो पेशेवर मदद लेना महत्वपूर्ण है। एक चिकित्सक या परामर्शदाता आपको अंतर्निहित मुद्दों के माध्यम से काम करने और आदत को तोड़ने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद कर सकता है।

अंत में, नाखून चबाना एक आम आदत है जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। लेकिन थोड़ी सी कोशिश से आज आप इस आदत को छोड़ सकते हैं। अपने लिए अंतर देखने के लिए ऊपर बताए गए सुझावों को आजमाएं। याद रखें, बुरी आदतों को छोड़ने और अपने संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कभी देर नहीं होती।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

