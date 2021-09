त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये शरीर के सर से लेकर पैर के तलवों तक आपके शरीर को ढंककर रखता है। इसको होने वाली एक परेशानी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। हम सबका शरीर त्वचा के कारण ही सुरक्षित है। अगर इसको दिक्कत हुई तो आपको खुजली के साथ साथ त्वचा का कैंसर भी हो सकता है।

जी हाँ, आपने सही सुना, त्वचा का कैंसर। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है लेकिन अगर आप अपने शरीर पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि त्वचा को होने वाला नुकसान आपके लिए सही नहीं है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और खुद पर किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को ना होने दें। आइए आपको बताते हैं उन बातों के बारे में जिनसे बचकर आप इस परेशानी से बच सकते हैं और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप किन बीमारियों को जीवन का हिस्सा बना लेंगे।

त्वचा में हो रही खुजली को नजरअंदाज ना करें: Tvacha Mein Ho Rahi Khujli Ko Nazarandaaj Naa Karein

त्वचा का कैंसर: Skin Cancer

त्वचा का कैंसर एक ऐसी परेशानी है जो हाल के दिनों में बहुत बढ़ गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या इसके कारण कोई परेशानी बन सकती है या फिर त्वचा खराब हो सकती है? जी हाँ, इस परेशानी के कारण आपको स्किन कैंसर हो सकता है।

खुजली: Itching

शरीर की त्वचा पर खुजली होना भी एक बुरा कारण है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये कि आपने अपने शरीर में कई चीजों की मात्रा को बेवजह बढ़ा दिया है। इस असंतुलन के कारण ही आपकी त्वचा में खुजली होने लग जाती है और आपको अजीब लगने लग जाता है।

सल्फेट और फॉस्फोरस की बढ़ी मात्रा: Increased value of Phosphorus and Sulphate

शरीर में हर तत्व जरूरी है लेकिन आपको मिलने वाले वाशिंग पाउडर्स में सल्फेट और फॉस्फोरस की बढ़ी मात्रा होती है। इसकी वजह से त्वचा में खुजली होने लगती है जो एक अच्छी बात नहीं है। इस आदत को आज ही खत्म कर दें वरना परेशानियाँ बढ़ जाएंगी और फिर आपको खुजली के कारण कई अन्य दिक्कतें होंगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Amit Shukla