लंबाई बढ़ाने के लिए करें ये 4 एक्सरसाइज - Lambai badhane ke liye kare ye Exercise

Do these exercises to increase height in hindi: पहले के समय में बचपन से ही फिजिकल एक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। शुद्ध चीजों आसानी से मिल जाती थीं। लेकिन, अब के दौर में शुद्ध चीजें तो मिलनी मुश्किल ही हैं। आज हम फिजिकल एक्टिविटी पर कम और फैट गेन और मोटापे से छुटकारा पाने वाली एक्सरसाइजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। बच्चों को बचपन से ही ह्यूमन ग्रोथ के लिए जरूरी विटामिन और मिनरल देना जरूरी हो जाता है। वरना आने वाले समय में कई सारी समस्याएं हो सकती है जिसमें से लंबाई भी एक समस्या है। लंबाई भला किसको नहीं पसंद है। कई लोगों की लंबाई तो अच्छी होती है लेकिन, कई लोग छोटे रह जाते हैं ऐसे में आप कुछ खास एक्सरसाइज की मदद से लंबे हो सकते हैं।

लंबाई बढ़ाने के लिए करें ये 4 एक्सरसाइज

हैंगिंग एक्सरसाइज (Hanging Exercise increase height)

जब बात लंबाई बढ़ाने की आये तो उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज हैंगिंग आती है। जब आप इस एक्सरसाइज को करने के लिए लटकते हैं तो आपके रीढ़ और जोड़ों को कम्प्रेस करती है, जो नरम हड्डी को लंबा कर देती है। लटकने से शरीर के निचले हिस्से का भार रीढ़ पर पड़ता है और कशेरुकाओं पर खिंचाव कम हो जाता है। इससे ऊंचाई 1 से 2 इंच बढ़ सकती है।

स्विमिंग (Increase height by Swimming)

स्विमिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इससे हमारे शरीर के सारे भाग मजबूत होते हैं और साथ ही लंबाई भी बढ़ती है। तैराकी के दौरान अधिक खिंचाव होता है जिसके चलते रीढ़ मजबूत होती है और लंबाई बढ़ती है।

कोबरा स्ट्रेच (Cobra Stretch for increase height)

योग के जरिए भी आप अपनी लंबाई को बढ़ा सकते हैं। कोबरा पोज ऐसा योग है जिसकी मदद से आपकी लंबाई बढ़ सकती है। इसे करने से कमर दर्द भी ठीक होता है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी को लंबा करता है। कोबरा पोज योग करने से कशेरुकाओं के बीच चौड़ाई बढ़ने से रोकने में मदद करता है जिससे आपकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बढ़ती है।

जंप रोप (Jumping Exercise for height)

कुदने से रीढ़ और कॉफ की मांसपेशियों में खिंचाव का अनुभव होता है। ऐसे में आप अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए जंपिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे हड्डियों में रक्त की आपूर्ति बढ़ती है और हड्डियों में घनत्व को भी बढ़ाती है। ये शरीर विकास वाले हार्मोन को भी उत्तेजित करती है। ऐसे में आप रोप जंप एक्सरसाइज की मदद से लंबाई बढ़ा सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj