खाली पेट ना करें इन 5 चीजों का सेवन - Do Not Consume These Things On An Empty Stomach

बहुत से लोग आपको सुझाव देते होंगे कि, सुबह क्या-क्या खाना आपके शरीर के लिए अच्छा और स्वस्थ होगा। नाश्ते के भिन्न विकल्प, जैसे सुबह की चाय-कॉफ़ी, ब्रेड टोस्ट, अंडे, ड्राई-फ्रूट्स, फ्रूट-जूस आदि के सेवन के फायदों के बारे में आप सभी को जानकारी होगी। यह सब वो चीज़ें हैं जिनको खाने का सभी सुझाव देते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप उन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं जिनका सेवन आपको सुबह खाली पेट नहीं करना चाहिए? कहा जाता है कि, सुबह-सुबह सही खान-पान शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है किन्तु खाली पेट हर चीज़ का सेवन फायदेमंद नहीं होता। शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खाद्य पदार्थ के सेवन का सही समय होता है जिसका यदि पालन ना किया जाए तो असहजता और गैस्ट्रिक समस्याएं हो सकती हैं। हम इस लेख के माध्यम से उन 4 खाद्य पदार्थों के बारे में बात करेंगे जिनका सेवन खाली पेट भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आइये इस विषय पर और चर्चा करें।

खाली पेट ना करें इन 5 चीजों का सेवन

1. खाली पेट ना करें कच्चे टमाटर का सेवन (Avoid eating raw tomatoes on an empty stomach)

टमाटर में बहुमूल्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है लेकिन इसके सेवन खाली पेट करना नुकसानदेह हो सकता है। कच्चे टमाटर में टैनिक एसिड मौजूद होता है जिसे यदि खाली पेट खाया जाए तो यह पेट में एसिडिटी पैदा कर सकता है। यह गैस्ट्रिक अलसर का कारण भी बन सकता है। इसके फायदों के लिए, इसे सलाद के रूप में दोपहर या रात को ही खाएं।

2. खाली पेट ना करें दही का सेवन (Do not consume curd on empty stomach)

दही प्रोबायोटिक गुणों से भरपूर होती है। दही में लैक्टिक एसिड की अधिक मात्रा होती है जो पेट में एसिड बनने के कारण को प्रभावित कर सकती है। इसी कारण से खाली पेट दही का सेवन नहीं करना चाहिए।

3. खाली पेट ना पिएं कोल्ड ड्रिंक्स (Avoid drinking cold drinks on an empty stomach)

एयरेटेड ड्रिंक याने कि कोल्ड ड्रिंक्स पीना आपके लिए नुकसानदेह है, चाहे आप दिन के किसी भी समय लें। खाली पेट इनका सेवन करना और भी बुरा है क्योंकि इससे मतली और गैस हो सकती है।

4. खाली पेट ना करें सिट्रस फ्रूट्स का सेवन (Avoid eating citrus fruits)

खाली पेट सिट्रस फ्रूट्स खाने से एसिड का अतिरिक्त उत्पादन हो सकता है। फल फाइबर से भी भरपूर होते हैं, जो खाली पेट खाने पर आपके पेट पर अतिरिक्त भार डाल सकते हैं।

5. खाली पेट ना करें केले का सेवन (Do not eat banana on empty stomach)

केला प्रोटीन व फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। इसमें मौजूद पोटैशियम और मैग्नीशियम के कारण खून में इनकी वृद्धि हो सकती है जिस कारण से यह दोनों तत्व असंतुलित हो सकते हैं। इसी कारण से बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन हो सकती हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

