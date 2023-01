बालों को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, नहीं तो बाल खराब हो जाते हैं। बालों को साफ रखने के लिए, हफ्ते में कम से कम दो बार जरूर धोना चाहिए, तभी आपके बाल साफ रहते हैं और बाल झड़ने जैसी समस्या भी नहीं होती। लेकिन आजकल बालों को साफ करने के लिए लोग महंगे-महंगे शैंपू का इस्तेमाल करने लगे हैं। जो बालों के लिए अच्छे तो होते हैं, लेकिन केमिकल से भरपूर भी होते हैं। इसलिए यदि आप भी शैंपू का इस्तेमाल कर रहें हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए ही इसका उपयोग करें, नहीं तो बालों से संबंधित नुकसान झेलना पड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ।

शैंपू करते वक्त न करें ये गलतियां, हो सकते हैं कई नुकसान Do not do these 5 mistakes while shampooing, there can be many losses in hindi

शैंपू को बहुत देर तक बालों में लगाए रखना (Leaving shampoo on hair for too long) - बालों की सफाई करने के लिए शैंपू का सभी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका उपयोग सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। दरअसल बालों में जब शैंपू करें, तो उसे बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे बहुत ज्यादा देर तक बालों में लगाएं रखेंगे, तो बाल झड़ने की परेशानी शुरू हो सकती है। बालों में शैंपू कम से कम 1 से 2 मिनट तक लगाएं।

शैंपू लगाकर बालों को घिसना (Do not rub your hair) - अक्सर लोग शैंपू लगाकर बालों को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा घिसने लगते हैं। जिसके कारण बाल टूटने लगते हैं और लोगों में गंजापन होने लगता है। इस समस्या से निपटने के लिए आप शैंपू लगाएं, लेकिन बालों को घिसे नहीं इसे बहुत ही हल्के हाथों से अपने बालों पर लगाएं।

सही शैंपू का करें इस्तेमाल (Use the right shampoo) - बालों में शैंपू करने के पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप सही शैंपू चयन कर रहें हो। सभी के बालों के लिए अलग तरह के शैंपू का इस्तेमाल किया जाता है। बालों की गुणवत्ता के हिसाब से शैंपू का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, नहीं तो बाल खराब हो सकते हैं।

रोजाना शैंपू का उपयोग (Use shampoo daily) - कुछ लोगों की आदत होती है रोजाना शैंपू करने की। लेकिन ये आदत आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। क्योंकि शैंपू में मौजूद केमिकल बालों के झड़ने का कारण बनता है और ऐसे में अगर आप रोजाना शैंपू कते हैं, तो आप गंजेपन का शिकार भी हो सकते हैं।

गर्म पानी का न करें उपयोग (Do not use hot water) - बालों को धोते समय गर्म पानी का भूलकर भी उपयोग न करें। क्योंकि इससे हेयर क्यूटिकल्स डैमेज हो सकते हैं। जिससे बालों के टूटने (Hair Fall) की रफ्तार बढ़ सकती है। इसलिए बालों को धोने के लिए नार्मल पानी का इस्तेमाल ही करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

