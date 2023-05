लिपस्टिक लगाने पर न करें ये गलतियां, हो सकते हैं नुकसान

लिपस्टिक लगाना हर एक महिला का शौक होता है। क्योंकि लिपस्टिक लगाने से होंठों का रंग सुंदर हो जाता है। कई महिलाओं के लिए लिपस्टिक लगाना कॉन्फिडेंस भी लाता है। लेकिन इसको लगाने के पहले अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगी, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि लिपस्टिक लगाने का सही तरीका ज्यादातर महिलाओं को नहीं पता होता है। जिसके कारण होंठ खराब होने के भी चांस ज्यादा होने लगते हैं। इसलिए अगर आप सही तरीके से लिपस्टिक लगाएंगी, तो आपके होंठ कभी खराब नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं, लिपस्टिक लगाने का सही ढंग।

लिपस्टिक लगाते समय रखें ये सावधानी Be careful while applying lipstick in hindi

होठों को करें हाइड्रेट(Hydrate the lips) - लिपस्टिक लगाने के पहले होठों को हाइड्रेट करना जरूरी होता है। अगर होंठ हाइड्रेट नहीं होंगे, तो लिपस्टिक के उपयोग से होंठ फटने लगेंगे। इसलिए हमेशा होठों को पहले हाइड्रेट करें।

फटे होठों पर लिपस्टिक न लगाएं(Do not apply lipstick on chapped lips) - अगर आपके होंठ बहुत ज्यादा फटे हैं, तो कोशिश करें कि उस पर लिपस्टिक न लगाएं। इससे होठों पर इंफेक्शन होने का खतरा बना रहता है।

लोकल लिपस्टिक के का न करें उपयोग (Do not use local lipstick) - इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी लोकल लिपस्टिक का उपयोग न करें। क्योंकि ये नकली बनाई जाती हैं जिसमें बहुत से केमिकल डालें जाते हैं, जो होंठों को खराब कर सकती हैं।

दूसरों की लिपस्टिक का उपयोग न करें (Don't use someone else's lipstick) - कभी किसी और की लिपस्टिक का इस्तेमाल न करें। क्योंकि अगर किसी और के होठों में कोई इंफेक्शन है, तो वही इंफेक्शन आपको भी हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes