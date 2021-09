हींग (Heeng / Asafoetida) का इस्तेमाल आपने खाने में होते हुए देखा होगा। इसका इस्तेमाल अमूमन खाने को बनाते समय किया जाता है। खाने में मौजूद इतने तत्वों के बीच में इसका स्वाद और महक गायब हो जाती है। अगर आप हींग को बिना खाने के सूंघ लें तो आप कभी भी इसका सेवन नहीं करना पसंद करेंगे।

ऐसी कई चीजें हैं जिनका सेवन हम सब नहीं करते हैं लेकिन वो हमारे शरीर के लिए लाभकारी हैं। इनमें खाली पेट नीम की पत्तियों का सेवन करना प्रमुख है लेकिन हम सब ऐसा नहीं करते हैं। इससे जुड़े लाभों के बारे में हमने यहाँ बात की है। वैसे क्या नीम की तरह हींग भी सिर्फ फायदेमंद है या इसके नुकसान भी हैं?

इस बात को ध्यान रखें कि नीम के कोई साइड इफ्केट नहीं हैं लेकिन हींग के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सेहत कैसी है और आप कितनी मात्रा में एवं किस प्रकार से हींग का सेवन करते हैं। पेट को ठीक रखने में कब्ज एक बड़ी समस्या है पर क्या हींग उसे ठीक कर सकता है? आइए जानते हैं।

क्या हींग का सेवन करने से दूर होता है कब्ज?: Kya Heeng Ka Sevan Karne Se Door Hota Hai Kabj

हींग से मिलती है राहत: Heeng helps

जी हाँ, हींग का सेवन करने से आपको काफी राहत मिलती है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि हींग में शरीर के वात एवं पित्त दोष को ठीक रखने की क्षमता मौजूद है। अगर आप इसका सेवन खाली पेट करते हैं तो उससे सबसे अधिक लाभ मिलता है, पर क्या हींग को ऐसे ही खा सकते हैं या फिर किसी और चीज की भी जरूरत होगी?

खाने की अलग अलग विधियाँ: Different methods to take Heeng

इस बात का ध्यान रखें कि हर वस्तु की एक क्षमता है और वो समय के आधार पर बदलती है। सेब सुबह बेहद लाभकारी है लेकिन शाम को सूरज डूबने के बाद अगर उसका सेवन किया जाए तो वो आपको दिक्कत दे देगा। इसी तरह से खाली पेट आप हींग को पानी के साथ पी सकते हैं। इस दौरान कोशिश करें कि पानी गुनगुना हो।

अगर आप रात के समय या किसी भी समय खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको चम्मच में एक चौथाई मात्रा में लें और उसे आधा चम्मच घी में गर्म कर लें। इसके बाद इसमें एक गिलास छाछ मिलाएं और अब इस मिश्रण का सेवन करें। कब्ज को आप इसके बाद हमेशा के लिए भूल जाएंगे।

बरतें ये सावधानी: Stay Cautious

यहाँ ये ध्यान रखें कि अगर आपको किसी अन्य बीमारी के कारण घी खाने या छाछ पीने से मना किया गया है तो आप इस प्रक्रिया को उन रोगों से ठीक होने के बाद इस्तेमाल में लाएं। एक बीमारी के बीच में दूसरी का हल निकालने का प्रयास कभी ना करें। ऐसे में अगर किसी भी दवाई ने रिएक्शन कर दिया तो उससे देसी इलाज और आपको नुकसान होगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

