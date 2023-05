महिलाएं अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए फेशियल करवाती हैं। फेशियल करवाने के बहुत से फायदे भी होते हैं। इससे चेहरे के प्रेशर पॉइंट पर प्रेशर पड़ता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। इसके अलावा चेहरे पर हुई टैनिंग को हटाने में भी फेशियल मददगार होता है। फेशियल करवाने पर आप पूरी तरह से रिलेक्स हो जाते हैं। इसलिए फेशियल करवाना सभी लोगों को पसंद होता है। लेकिन फेशियल करवाने के बाद कई बार कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण त्वचा को नुकसान पहुंच सकते हैं और वो क्या गलती है आपको आगे के लेख में जानने को मिलेंगी। तो आगे जरूर पढ़ें।

फेशियल के बाद न करें ये गलतियां, त्वचा को हो सकते हैं ये नुकसान Don't do these 4 mistakes after facial, it can cause damage to the skin in hindi

फेशियल के बाद धूप में न निकलें (Do not go out in the sun after facial) - फेशियल करवाने के बाद कभी भी सीधे धूप में न निकलें। धूप में निकलने से आपकी त्वचा में लालपन हो सकता है। इसके अलावा फेशियल के बाद पोर्स खुले रहते हैं, और अगर आप सीधे धूप में निकलते हैं, तो इससे आपके चेहरे की त्वचा जल सकती है।

फेशियल के बाद ब्लीच करवाने की गलती न करें (Do not use bleach) - कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग फेशियल के बाद ब्लीच करवाने का सोचते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो सावधान हो जाएं क्योंकि इससे आपकी त्वचा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ब्लीच के उपयोग से आपकी त्वचा काली पड़ सकती है। जो कि ठीक होना नामुमकिन होता है।

चेहरे को न छुएं (Do not touch your face) - अगर आपने फेशियल करवाया है, तो चेहरे को बार बार न छुएं। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया है, चेहरे के पोर्स खुले रहते हैं, ऐसे में अगर आप बार बार चेहरे पर हाथ लगाएंगे, तो इससे हाथों के बैक्टीरिया चेहरे पर लगेंगे। जिससे पिंपल्स आने की संभावना बढ़ जाती है।

वैक्सिंग न करवाएं (don't get waxed) - कभी भी फेशियल करवाने के बाद वैक्सिंग करवाने का न सोचे। इससे आपकी त्वचा डैमेज हो सकती है। इससे त्वचा ढीली भी होने लगती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes