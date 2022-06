डिलीवरी के बाद पिएं अजवाइन का पानी, मिलेंगे 4  चमत्कारी फायदे - Delivery Ke Baad Piye Ajwain Ka Pani, Milenge Chamatkari Fayde

पुराने समय से चला आ रहा है कि प्रसव के बाद अजवाइन (Ajwain) का पानी पीने के बहुत से फायदे होते हैं। दरअसल, प्रसव के बाद महिलाओं को पेट से संबंधित बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और न सिर्फ पेट से संबंधित बल्कि जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, जैसी समस्या का भी महिलाओं को सामना करना पड़ता है और ऐसे में यदि अजवाइन का सेवन महिलाएं करती हैं, तो बहुत सी परेशानियों में आराम मिलता है। अजवाइन में पाए जाने वाले पोषक तत्व इस प्रकार हैं जैसे- फाइबर, मैग्नीशियम, मैगनीज़ जैसे कई पोषक तत्व जो एसिडिटी, पाचन और पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए प्रसव के बाद महिलाओं को अजवाइन का पानी पीने की सलाह दी जाती है। अजवाइन का पानी पीने के और क्या फायदे होते हैं आइए जानते हैं।

डिलीवरी के बाद पिएं अजवाइन का पानी, मिलेंगे चमत्कारी फायदे

पेट की गैस से मिलेगी राहत (Relief from stomach gas) - प्रसव के बाद महिलाओं को अक्सर गैस संबंधी परेशानी देखने को मिलती है। जिससे आराम पाने के लिए अजवाइन का पानी बहुत असर कारक नुस्खा है। अजवाइन का पानी पीने से गैस नहीं बनती और खाने को आराम से पचने में मदद मिलती है।

वजन को करे कंट्रोल (control the weight) - प्रेगनेंसी के दौरान वजन काफी बढ़ जाता है। जो डिलवरी के कई दिन बाद तक रहता है। इसे कम न किया जाए तो परेशानी हो सकती है। वजन को कम करने के लिए आप अजवाइन के पानी में थोड़ा सा काला नमक डालकर सेवन करें। इससे बहुत जल्दी वजन कम होने में मदद मिलेगी और मेटाबॉलिज्म भी मजबूत होगा।

शरीर में दर्द से राहत देता है अजवाइन पानी (Ajwain water gives relief from pain in the body) - प्रसव के बाद महिलाओं को अक्सर शरीर में दर्द बना रहता है। इससे छुटकारा पाने के लिए अजवाइन का पानी बहुत फायदेमंद माना जाता है। अजवाइन में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बदन दर्द को कम करते हैं।

पीरियड के दर्द से मिलेगी राहत (You will get relief from period pain) - प्रसव के बाद होने वाला पीरियड कई बार बहुत दर्द देने वाला होता है। इस दौरान कमर और पेट में दर्द की समस्या होती है। जिसके चलते बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके उपचार के लिए आप अजवाइन के पानी का सेवन जरूर करें। इससे पीरियड के दर्द में बहुत अधिक आराम मिलता है। यही नहीं, जिन लड़कियों को पीरियड होता हैं, उन्हें इस दौरान अजवाइन के पानी का सेवन करना चाहिए।

कैसे बनाएं अजवाइन का पानी -

एक ग्लास पानी को उबालें और उसमें करीब एक चम्मच अजवाइन डालें। इस पानी को अजवाइन के साथ तब तक उबलनें दें, जब तक पानी एक छोटे कप के बराबर न बचे। इसके बाद इस अजवाइन के पानी को थोड़ा ठंडा होने दें और इसमें चुटकी भर काला नमक मिलाकर, थोड़ा थोड़ा करके पिएं। इस पानी को पीने से कोई नुकसान नहीं होता। इसका नियमित सेवन फायदा देता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

