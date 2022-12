सर्दियों में पिएं काली चाय, जानिए इससे जुड़े 5 फायदे

काली चाय (Black tea) चाय की किस्मों में से एक है, इस प्रकार की चाय को कैमेलिया सिनेंसिस नामक पौधे से निकाला जाता है। सफेद चाय, काली चाय से लेकर हरी चाय तक सभी प्रकार की चाय इस पौधे की पत्तियों से निकाली जाती है। ऑक्सीकरण नामक प्रक्रिया के कारण पौधे की पत्तियाँ काली हो जाती हैं। जाहिर तौर पर, काली चाय किसी भी अन्य प्रकार की चाय से अधिक मजबूत होती है, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा अच्छी होती है। दिलचस्प बात यह है कि काली चाय दुनिया भर में पी जाने वाली सबसे अधिक संभावना वाली चाय है, यह इसके लंबे जीवन की हो सकती है, यानी काली चाय को अधिक समय तक संग्रहीत किया जा सकता है और यह अधिक ज्ञानवर्धक है। काली चाय के 5 सिद्ध स्वास्थ्य लाभ नीचे दिए गए हैं।

सर्दियों में पिएं काली चाय, जानिए इससे जुड़े 5 फायदे - Drink Black Tea In Winter, Know Its Benefits In Hindi

1. हृदय स्वास्थ्य में सुधार करे (May Improve Heart Health)

काली चाय में फ्लेवोनॉयड्स (flavonoids) नामक एंटीऑक्सिडेंट का एक और समूह भी होता है जो हृदय स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। चाय के अलावा फ्लेवोनॉयड्स सब्जियों, फलों, रेड वाइन और यहां तक कि डार्क चॉकलेट से भी प्राप्त किया जा सकता है।

2. स्ट्रोक के जोखिम को कम करे (May Reduce the Risk Of Strokes)

स्ट्रोक का परिणाम तब होता है जब आपके मस्तिष्क में रक्त वाहिका या तो अवरुद्ध हो जाती है या फट जाती है और इस्केमिक हृदय रोग के बाद दुनिया भर में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। 80% स्ट्रोक को केवल अपने आहार, शारीरिक गतिविधि, रक्तचाप और धूम्रपान न करके रोका जा सकता है। निम्नलिखित बातों का ध्यान रखने से स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।

3. पाचन स्वास्थ्य में सुधार करे (Improves digestive health)

काली चाय में कई टैनिन (tannins) और अन्य रसायन होते हैं जो पाचन स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और सिस्टम को आराम देते हैं। काली चाय के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, यह पेट के अल्सर से लड़ने में मदद करता है और गैस्ट्रिक और आंतों की बीमारी पर चिकित्सीय प्रभाव प्रदान करता है।

4. अच्छे मौखिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद (Beneficial for Good Oral Health)

काली चाय में मौजूद पॉलीफेनोल्स जैसे फ्लेवोनोइड्स, टैनिन (tannins) और कैटेचिन (catechins) में एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं जो आपके मौखिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने में मदद करते हैं और मसूड़ों से खून आना, सांसों की बदबू और प्लाक बनने जैसी समस्याओं को रोकते हैं। काली चाय लार एंजाइमों के उत्पादन को बढ़ावा देती है। यदि आप नियमित रूप से काली चाय का सेवन करते हैं, तो यह सूजन को कम कर सकती है, कैविटी को रोक सकती है और बैक्टीरिया के विकास को रोक सकती है।

5. तनाव दूर करने में मदद करता है (Helps in Relieving Stress)

काली चाय पीने से कोर्टिसोल (एक तनाव हार्मोन) का उत्पादन कम हो जाता है और इसे सामान्य करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, काली चाय I-theanine नामक अमीनो एसिड से भरपूर होती है जो तनाव को कम करती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

