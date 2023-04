गर्मियों में जलजीरा पीना है बेहद फायदेमंद, जान लें बनाने का सही तरीका

गर्मीयों के दिनों में (Summer season) जलजीरे का सेवन हमें ताजगी महसूस करवाता है। इसके सेवन से हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती। यही नहीं इसके सेवन से हमें किसी तरह के नुकसान भी नहीं होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं, खुद को गर्मियों में भी ताजा रखना, तो जलजीरे से अच्छा विक्लप कुछ नहीं हो सकता है। जलजीरा बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है। लेकिन अगर आप बाजार वाला जलजीरा नहीं पीना चाहते हैं, तो इसको घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। गर्मियों में जलजीरा आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है और वो कैसे बताएँगे आपको आगे लेख में-

जलजीरा पीने के फायदे - Benefits of drinking jaljeera in hindi

पाचक होता है जलजीरा (Jaljeera is digestive) - पाचन के लिए जलजीरा बहुत ही फायदेमंद होता है। गर्मियों में अक्सर खाना पचाने में दिक्कत होती है, ऐसे में अगर आप खाना खाने के बाद जलजीरे का सेवन करते हैं, तो इससे खाना पचाने में आसानी होगी।

एसिडिटी की समस्या होगी दूर (Acidity problem will go away) - गर्मियों में खाना न पचा पाने के कारण, अक्सर लोगों को एसिडिटी की समस्या होने लगती है। जिससे खट्टी डकार, गैस जैसी परेशानी हो जाती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि इन समस्याओं से दूर रहें, तो खाने के बाद जलजीरे का सेवन कर सकते हैं। इससे एसिडिटी की समस्या नहीं होगी।

शरीर को रखे हाइड्रेटेड (Keep your body hydrated) - गर्मियों में कितना भी पानी पियो, लेकिन कहीं न कहीं शरीर में पानी की कमी हो ही जाती है। इसलिए जलजीरा का सेवन करना चाहिए जिससे आपका शरीर हाइड्रेटेड बना रहेगा और आपको पानी की कमी महसूस नहीं होगी।

वजन को करे कम (Lose weight) - जलजीरा में मौजूद सामग्री वजन कम करने के लिए भी लाभदायक होती है। इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है। जिससे इसके सेवन से वजन बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है। साथ ही ये बहुत ही अच्छी डिटॉक्स ड्रिंक है।

कैसे बनाएं जलजीरा How to make Jaljeera

1/2 कप पुदीने के पत्ते

6 बड़े चम्मच नींबू का रस

2 छोटा चम्मच काला नमक

8 कप पानी

2 बड़े चम्मच जीरा

आवश्यकता अनुसार बर्फ के टुकड़े

4 बड़े चम्मच चीनी

एक बड़ा सा बर्तन लें, उसमें 8 कप पानी डालें अब इसमें पुदीने के पत्ते, जीरा को पीसकर पानी में डालें। अब इसमें चीनी, काला नमक, नींबू का रस, डालकर अच्छे से मिलाएं। इसमें आप पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें, तो इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। इन सभी बताई गई सामग्री को अच्छी तरह से मिलाएं। और फिर छानकर एक गिलास में डालें और ऊपर से इसमें आवश्यकता अनुसार बर्फ के टुकड़े भी डालें और फिर इसका सेवन करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

