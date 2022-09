दूध और मखाने खाने के नुकसान

लोगों ने दूध और मखाने की खीर कभी न कभी तो खाई ही होगी। ये खाने में लगते ही इतने ज्यादा स्वादिष्ट हैं कि किसी को भी खाने का मन कर जाए। लेकिन दूध और मखाने को साथ में खाने के गुण तो बहुत लोग जानते हैं, मखाना में प्रोटीन, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन-बी जैसे तत्व पाए जाते हैं, और ये सभी तत्व एक स्वस्थ शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। वहीं दूध में कैल्शियम की अधिक मात्रा होती है। लेकिन मखाना और दूध का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक सेवन आपके स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं मखाना और दूध को साथ में लेने से क्या-क्या नुकसान होते हैं।

मखाना और दूध खाने के नुकसान - Makhane Aur Dudh Khane Ke Nuksan In Hindi

दूध और मखाना कर सकता है ब्लोटिंग (Milk and Makhana can cause bloating) - दूध और मखाने के सेवन से व्यक्ति को ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। जिसके कारण आपका पेट भारी लग सकता है। साथ ही ये गैस बनाने जैसी समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है। ब्लोटिंग के दौरान पेट फूलने की समस्या होती है जिससे बहुत तकलीफ होती है।

एलर्जी (Allergies) - दूध और मखाने के सेवन से कई बार एलर्जी भी हो सकती है। ये एलर्जी किसी भी तरह की हो सकती है। इससे स्किन एलर्जी होने के बहुत ज्यादा संभावना हो सकती है। इसलिए दूध और मखाने का सेवन उन्हें ही करना चाहिए जिन्हें एलर्जी जैसी कोई समस्या न हो।

किडनी स्टोन की समस्या में न करें सेवन (Do not consume in kidney stone problem) - दूध और मखाने का सेवन किडनी स्टोन की समस्या में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे बहुत सी समस्या हो सकती है।

दस्त में दूध और मखाने का न करें सेवन (Do not consume milk and makhana in diarrhea) - दूध और मखाने का दस्त में सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल दूध में ऐसे तत्व होते हैं जो दस्त को और बढ़ा सकता है। इसलिए दस्त के समय दूध और मखाने का सेवन भूलकर भी न करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

