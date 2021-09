भुट्टे का सेवन अमूमन सबको पसंद आता है। इसमें कई फायदेमंद तत्व होते हैं जो शरीर को चुस्त दुरुस्त बना देते हैं। इसके बावजूद लोग इसको कम खाना पसंद करते हैं। वैसे लोग कॉर्न फ्लेक्स खाना पसंद करते हैं और वो ठीक है लेकिन तब तक इसमें मौजूद कई जरूरी तत्व खत्म हो चुके होते हैं।

पेट से जुड़ी कोई दिक्कत है या आपको लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है और फाइबर से जुड़े हुए भोजन से आप वंचित रहते हैं तो आपको भुट्टे का सेवन करना चाहिए। वैसे भी पेट से जुड़ी ज्यादातर दिक्कतों का हल भुट्टे के अंदर पहले से मौजूद है।

अगर आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस की कमी महसूस होती है तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आयरन की कमी होने पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट के साथ साथ ये पथरी के लिए भी फायदेमंद है। आइए आपको उन तरीकों के बारे में बताते हैं जिनसे आप पथरी को इससे दूर कर सकते हैं।

पथरी को खत्म कर दे ये आसान सा उपाय: Pathri Ko Khatam Kar De Ye Aasan Sa Upaay

भुट्टे के बाल: Bhutte Ke Baal

भुट्टे के पत्ते के अपने लाभ हैं, उसके दाने के अपने और बालों के अपने लाभ हैं। भुट्टे वाले के पास आपको ये बाल बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे। ये संभव है कि जो इसकी बिक्री कर रहा हो उसके पास ये आपको मिलें या ना मिलें लेकिन जो इसे भूँजते हैं उनके पास आपको ये प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे।

कैसे करें इस्तेमाल?: How to use?

इन बालों को ले आएं। वैसे तो इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये उनके लिए भी बेकार होते हैं पर ये हर स्थान के आधार पर अलग अलग है। इन बालों को लाकर आप पानी गर्म करें और उनमें इन बालों को ड़ाल दें। इसके बाद आप इसको अच्छे से पकते हुए देखें।

कब पीना है?: When to drink?

आप पानी को बेहद कम मात्रा में आ जाने दें और उस दौरान आप ये देखेंगे कि भुट्टे के बालों का रंग भी बदल चुका होगा। इसे किसी भी कप में निकाल लें और चाय की तरह से पिएं। वैसे एक आसान सा तरीका ये है कि आप इतना पानी लें कि ये बाल उसमें डूब जाएं। आप जैसे जैसे देखेंगे पानी कम होता जाएगा और जब वो एकदम आखिर में रह जाए और बालों का रंग बदल जाए तो आप इसे निकाल लें। आप चाहें तो इस प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन को ढंक सकते हैं। इससे आपको काफी जल्दी पानी को कम और बालों के अर्क को पानी में लाने में सफलता मिलेगी।

इससे होने वाले लाभ: Benefits

ऐसा करने से आप ना सिर्फ पथरी को बेहद कम समय में खत्म कर देंगे बल्कि साथ ही बढे वजन, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को भी एकदम ठीक कर लेंगे। ये पथरी को पिघलाकर उसे आपके मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर कर देता है। इससे आपको उस परेशानी से पूर्ण निजात मिल जाता है।

