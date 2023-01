अधिक गोलगप्पे खाने की आदत पड़ सकती है भारी, जानिये इसके नुकसान

गोलगप्पे खाना किसे पसंद नहीं होता और हो भी क्यों न गोलगप्पे होते ही इतने स्वादिष्ट हैं। ज्यादातर खाने में लोगों की पहली पसंद गोलगप्पे ही होते हैं और लोग एक बार में कई गोलगप्पे खा जाते हैं। कई लोग तो इसको इतना ज्यादा खाना पसंद करते हैं कि दिन में कितने बार भी उन्हें गोलगप्पे खाने दे दिए जाएं वो खा सकते हैं। कुछ लोग इससे अपना पेट भी भरते हैं। लेकिन क्या इतने गोलगप्पे खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। हालांकि गोलगप्पे खाने वाले लोग ऐसा बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अती से ज्यादा गोलगप्पे खाना सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आज हम आपको इस लेख में इसी बात की जानकारी देंगे कि ज्यादा गोलगप्पे का सेवन किस तरह से सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

अधिक गोलगप्पे खाने की आदत पड़ सकती है भारी, जानिये इसके नुकसान

Eating golgappas can cause health problems, know its disadvantages in hindi

डायरिया (Diarrhea) - गोलगप्पे का सेवन करने से कई बार आप डायरिया का शिकार हो सकते हैं। दरअसल गोलगप्पे का पानी कई बार आपकी सेहत को खराब कर सकता है। पानी में लोग कई तरह की चीजों को मिलते हैं, जो कि आपके लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए इसका सेवन ध्यान से और साफ जगह से ही करना चाहिए।

पाचन हो सकता है गड़बड़ (Digestive problems) - गोलगप्पे के सेवन से पाचन भी खराब हो सकता है। दरअसल इसको बनाने में उपयोग किया गया तेल अच्छा नहीं होता, जो आपके पाचन को खराब कर सकता है। इतना ही नहीं, इसका पानी भी आपके पाचन को बिगाड़ सकता है।

आंतों में हो सकती है सूजन (There may be inflammation in the intestines) - गोलगप्पे का बहुत ज्यादा सेवन करने से आंतों में सूजन हो सकती है। क्योंकि इसमें बहुत तरह के मसालों को डाला जाता है। जो कि सभी को सूट करे ये जरूरी नहीं। इतना ही नहीं बहुत ज्यादा मिर्च होने के कारण भी आपकी आंतों में सूजन हो सकती है। इसलिए इसका ध्यान जरूर रखें कि आप अपने स्वाद के हिसाब से ही गोलगप्पे का सेवन करें।

ब्लड प्रेशर की हो सकती है समस्या (Blood pressure can be a problem) - गोलगप्पे खाने से ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो जाती है। दरअसल, गोलगप्पे के पानी में बहुत अधिक मात्रा में नमक का इस्तेमाल किया जाता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरे गोलगप्पों को तलने के लिए कई बार के इस्तेमाल किए हुए तेल का उपयोग किया जाता है जिससे सेहत खराब होती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes