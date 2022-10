गलत समय पर सिंघाड़ा खाने से हो सकते हैं कई नुकसान, जानिये सेवन का सही समय 

सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में सिंघाड़ा दिखना भी शुरू हो जाता है। सिंघाड़ा खाने में जितना अच्छा लगता है इसके फायदे भी उतने ही होते हैं। सिंघाड़ा की खेती सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, आदि राज्यों में खूब होती है। इसकी खेती में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है पानी, सिंघाड़ा की खेती नदी, झीलों, और तालाबों में की जाती है। इसको हम कच्चा तो खाते ही हैं, साथ ही इसको सुखाकर, इसका आटा भी इस्तेमाल में लिया जाता है। महिलाएं इसको उपवास के दौरान खाना पसंद करती हैं। सिंघाड़ा में विटामिन ए, सी, प्रोटीन, निकोटिन एसिड, सिट्रिक एसिड, थायमिन, कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कई खनिज जैसे फास्फोरस, मैंगनीज, कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम और जिंक की बी अच्छी मात्रा पाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं अगर इसका सेवन गलत समय पर किया जाए, तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं आगे इस लेख में इससे होने वाले नुकसानों के बारे में-

गलत समय पर सिंघाड़ा खाने से हो सकते हैं कई नुकसान, जानिये सेवन का सही समय - Eating water chestnut at the wrong time can cause many disadvantages, know the right time of consumption In Hindi

सर्दी और जुकाम (Cold and flu) - ये हम जानते ही हैं सिंघाड़ा की खेती पानी में की जाती है जिसके कारण इसकी तासीर ठंडी होती है। ऐसे में अगर इसका रात में सेवन किया जाए, तो सर्दी जुकाम जैसी समस्या हो सकती है। सिंघाड़ा वैसे भी सर्दियों के समय आता है ऐसे में अगर इसका आप रात में सेवन करें, तो ये नुकसानदायक होगा ही।

सिंघाड़ा के सेवन के बाद न पीए पानी (Do not drink water after consuming water chestnut) - सिंघाड़ा के सेवन के बाद कभी भी भूलकर भी पानी न पिएं ऐसा करने से खांसी की समस्या हो सकती है। इसलिए कभी भी आप सिंघाड़ा खाएं, तो उसके करीब एक घंटे के बाद पानी पीएं।

पाचन तंत्र (Digestive System) - ज्यादा सिंघाड़ा खाने से पाचन तंत्र की समस्या हो सकती है। इसमें फाइबर की बहुत अधिक मात्रा नहीं होती है जिससे ये पाचन की समस्या बन सकती है।

एलर्जी की समस्या (Allergy problem) - जिन लोगों को पानी में उगने वाली चीजों से परहेज होता है, उन्हें सिंघाड़ा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे एलर्जी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको इसको खाना पसंद ही है, तो इसे अच्छे से उबाल लें फिर इसका सेवन करें।

सेवन का सही समय (Right time to consume)

यदि आप सिंघाड़ा खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, तो सिंघाड़े को खाने के लिए दिन का समय सबसे अच्छा होता है। इस समय ये ठंडा नहीं करेगा। साथ ही आराम से पचने का इसे समय भी मिलेगा। लेकिन फिर भी ऊपर दी गई बातों का इस दौरान भी ध्यान रखें कि इसको खाने के बाद पानी भूलकर भी न पिएं। इसका बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन भी न करें। इससे पाचन में परेशानी हो सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes