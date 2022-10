ESR बढ़ने के कारण और उपचार 

ईएसआर यानी एरिथ्रोसाइट सेडीमेंटेशन रेट (Erythrocyte Sedimentation Rate)। जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की जांच की जाती है। जिससे खून में आई खराबी के बारे में पता लगाया जाता है। इस ब्लड टेस्ट के जरिए आप शरीर में किसी भी हिस्से में आई सूजन (Swelling) के बारे में पता लगा सकते हैं या फिर किसी इंफेक्शन के होने पर भी इस जांच के द्वारा पता लगाया जा सकता है। बढ़ा हुआ ईएसआर कोई सामान्य बात नहीं है। यदि आपका ईएसआर बढ़ा हुआ निकलता है, तो आप कुछ घरेलू उपचार अपनाकर या खाने पीने में कुछ बदलाव करके इसे सही कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं बढ़े हुए ईएसआर के क्या कारण होते हैं और इसे किन चीजों का सेवन करके नार्मल कर सकते हैं।

बढ़े हुए ईएसआर के कारण (Reason of Increased ESR)

गठिया रोग (Arthritis)

थायराइड (Thyroid)

एनीमिया (Anemia)

माहवारी और गर्भावस्था के दौरान महिला में खून में ईएसआर में वृद्धि होती है (There is an increase in ESR in the blood in a woman during menstruation and pregnancy)

खून की कमी से (from blood loss)

चेहरे का संक्रमण (facial infection)

हृदय रोग (Heart Disease)

कोरोना वायरस (Coronavirus)

वायरल संक्रमण (viral infection)

ESR बढ़ने पर उपचार Treatment for increased ESR

हल्दी (Turmeric) - हल्दी हमारे भारतीय खाने में सबसे अहम मानी जाती है। इसके बहुत से औषधीय लाभ भी होते हैं। हल्दी को एंटीसेप्टिक गुणों से भी भरपूर होती है। हल्दी के सेवन से सूजन में तुरंत आराम मिलता है। यही नहीं यह दर्द को खींचने का काम भी करती है। बढ़े हुए ईएसआर में इसका सेवन जरूर करना चाहिए।

हरी सब्जियां (Green Vegetables) - अगर आपका ईएसआर बढ़ा हुआ निकलता है, तो इसके लिए आपको अपने खाने में हरी सब्जियों को शामिल करना चाहिए। जैसे कि पत्ता गोभी, पालक, मेथी, और सभी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। यदि आप रोजाना हरी सब्जियों का सेवन करते हैं, तो आप ईएसआर को कम कर सकते हैं।

फलों का सेवन (Fruit Consumption) - बढ़े हुए ईएसआर को कम करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा फलों का सेवन करें । फलों के सेवन से ईएसआर को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। फलों में आप स्ट्रॉबेरी Strawberries, टमाटर, ब्लूबेरी blueberry, चेरी, मौसम्बी mosambi और संतरा का सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन नियमित तौर पर करने से ईएसआर को कम किया जा सकता है।

ओमेगा-3 फैटी एसिड्स (Omega 3) - बढ़े हुए ईएसआर को कम करने के लिए आप अपने आहार में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स को शामिल जरूर करें। फैटी एसिड का सेवन करने से सूजन में बहुत हद तक आराम मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के सेवन के लिए आप फिश, अलसी, अखरोट, चिया के बीज, सोयाबीन का तेल इन सभी चीजों को शामिल कर सकते हैं।

दालचीनी का करें सेवन (Eat Cinnamon) - दालचीनी हर घर में उपलब्ध रहती है। इसे गरम मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दालचीनी को खाने के बहुत से फायदे हैं। और यही नहीं बढ़े हुए ईएसआर में भी दालचीनी का सेवन बहुत लाभकारी माना गया है। दालचीनी में सूजन को कम करने के गुण होते हैं इसलिए इसका सेवन भी किया जा सकता है।

अदरक, लहसुन का करें सेवन (Eat Ginger, Garlic) - अदरक और लहसुन का सेवन हम खाने में जरूर करते हैं। हर घर में इसका सेवन किया जाता है। इसको खाने के कई औषधीय गुण भी होते हैं। यदि आप बढ़े हुए ईएसआर में इसका सेवन करते हैं, तो आपको सूजन में आराम मिल सकता है। अदरक और लहसुन में कई ऐसे गुण होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

