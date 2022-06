बादाम के 15 जरूरी पोषक तत्व, जानिए वे क्या हैं और उनके क्या फायदे हैं - Badam ke 15 jaruri poshak tatya, janiye ve kya hai aur unke kya fayde hai

Essential Nutrients of Almonds in hindi: बादाम सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। बादाम में मौजूद पोषक तत्व हमारे शरीर के सेहत के लिए लाभकारी तो हैं ही साथ ही ये कई सारे रोगों को दूर भगाने में भी मदद करते हैं। वैसे तो बादाम को सीधे खाया जा सकता है लेकिन, इसे पानी में रात भर भिगोकर सुबह खाने की सलाह दी जाती है। क्योंकि, इसमें मौजूद पोषक तत्व के फायदे और भी ज्यादे बढ़ जाते हैं। बादाम, दिल की सेहत, डायबिटीज के साथ ही वेट लॉस करने में भी अहम भूमिका निभाता है।

बादाम के 15 पोषक तत्व

बादाम में फाइबर

कैल्शियम

विटामिन ई

राइबोफ्लेविन

नियासिन

मैग्नीशियम

बादाम एक लो-ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है।

बादाम में वसा की हाई मात्रा में होती है।

विटामिन बी2

फास्फोरस

फॉलेट

सोडियम फ्री

थायमिन

जिंक

आयरन

हृदय के लिए फायदेमंद है बादाम (Almonds are beneficial for the heart)

बादाम हृदय को स्वस्थ रखने का काम करता है। इसके सेवन से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल-सी) को कम किया जा सकता है। जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला कोलेस्ट्रॉल है। ऐसे में बादाम दिल की सेहत के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है।

वजन कम करने के लिए बादाम (almonds for weight loss)

बादाम वजन कम करने में भी असरकारी है। बादाम कम कैलोरी डाइट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे वजन कम होने में मदद मिलेगी। इसमें फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम करता है। फाइबर लंबे समय तक पेट को भरा रखने में मदद करता है। ऐसे में आपका वजन नियंत्रित रखने में बादाम सकारात्मक प्रभाव दिखा सकता है।

बादाम से नियंत्रित रहेगा मधुमेह का स्तर (almonds controlled The level of diabetes)

बादाम मधुमेह के स्तर को नियंत्रित रखने का काम कर सकता है। क्योंकि बादाम में फाइबर, अनसैचुरेटेड फैट और लो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा ये लो-ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कम ग्लूकोज वाला खाद्य पदार्थ है। जिसके सेवन से टाइप 2 डायबिटीज (मधुमेह) के जोखिम को कम किया जा सकता है। या फिर इससे बच सकते हैं।

कोलेस्ट्रॉल के लिए बादाम के फायदे (benefits of almonds for cholesterol)

बादाम के सेवन से लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है। साथ ही इसे ट्राइग्लिसराइड्स (एक प्रकार का वसा) के लेवल को भी कम करने में मदद कर सकता है। बादाम अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बनाए रखने में मदद करता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far