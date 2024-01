आज के समय में मजबूत इम्युनिटी की जरूरत हर किसी को है। मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता तरह-तरह के वायरस, बैक्टीरिया और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसलिए आज के समय में अच्छी इम्युनिटी का होना जरूरी होता है। वैसे तो अब अधिकतर लोगों ने इम्युनटी बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में फलों, सब्जियों को शामिल किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो इसके लिए सप्लीमेंट का सहारा ले रहे हैं। जबकि सभी लोगों को इम्युनिटी बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपनी डाइट में कुछ जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स शामिल करके भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं। जानते हैं इम्युनिटी बढ़ाने के लिए कौन-कौन से विटामिन्स और मिनरल्स (What Vitamins and Minerals Boost the Immune System) जरूरी हैं।

इम्युनिटी बढ़ाने के लिए जरूरी हैं ये विटामिन्स और मिनरल्स : essential vitamins and minerals for immune system in hindi

विटामिन सी (Vitamin C for Immune System) - इम्युनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। विटामिन सी संक्रमण को रोकने, इसे ठीक करने में मदद करता है। बता दें, खट्टे फलों में अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है। आप खाद्य पदार्थों से भी विटामिन सी (Vitamin C) ले सकते हैं, इसके लिए सभी को सप्लीमेंट लेना जरूरी नहीं होता है।

विटामिन ए (Vitamin A Good for Immune System) - संक्रमण से लड़ने के लिए विटामिन ए मददगार विटामिन है। विटामिन ए आंखों (eyes) के लिए भी बहुत जरूरी होता है। खरबूजा और गहरी हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन ए (Vitamin A) पाया जाता है।

आयरन (Iron for Immune System) - आयरन संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। आयरन शरीर को कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। इसके अलावा इम्युनिटी (Immunity) मजबूत बनाने के लिए भी आयरन (Iron ) जरूरी पोषक तत्व होता है।

विटामिन डी (Vitamin D for Immunity) - विटामिन डी हड्डियों के साथ इम्युनिटी के लिए भी जरूरी है। इम्युनिटी बढ़ाने वाले सबसे शक्तिशाली पोषक तत्वों में से एक है विटामिन डी (Vitamin D)।

