मैदा से बनी चीजें खाने में भले ही बहुत स्वदाष्टि क्यों न लगे। लेकिन इसके सेवन से सेहत को बहुत तरह से नुकसान ही झेलने पड़ते हैं। आजकल मैदा से बनी चीजों का बहुत ज्यादा चलन हो गया है। जिसके चलते न सिर्फ लोगों का मोटापा बढ़ रहा है बल्कि इसके सेवन से कई तरह की बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं देखा जाए, तो बच्चे मैदा का सेवन सबसे ज्यादा करने लगे हैं। क्योंकि बच्चों को बर्गर, पिज्जा,मोमोज इत्यादि चीजों को खाने का शौक होता है, जो पूरी तरह मैदे से बना होता है। जिससे बच्चों में बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं मैदे के सेवन से पाचन तंत्र में भी बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि मैदा इतना ज्यादा चिकना होता है कि ये आंतों में जाकर चिपक जाता है। जिससे कब्ज जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। आइए आगे जानते हैं मैदे से होने वाले नुकसानों के बारे में।

मैदा से बनी चीजों का अधिक सेवन होता है खतरनाक, जानें शरीर को होने वाले नुकसान - Excess consumption of things made from maida is dangerous, know the damage caused to the body

पाचन तंत्र के लिए नुकसानदायक (Harmful to the digestive system) - मैदा के सेवन से पाचन तंत्र पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। मैदा बहुत ज्यादा चिकना होने के कारण पेट की आंतों में चिपक जाता है। जिसके कारण कब्ज (Constipation) जैसी समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। वहीं इसके सेवन से डाइजेशन और गैस की समस्या भी होती है। इसलिए कोशिश करें मैदे का कम से कम मात्रा में ही सेवन करें।

वजन को बढ़ाये (Gain weight) - मैदे के सेवन से बहुत जल्दी वजन बढ़ने लग जाता है। मैदा में स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है। अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में मैदा में कैलोरी की मात्रा दोगुनी होती है। कैलोरी के सेवन से शरीर की कोशिकाओं को जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज मिलता है जिससे वसा जमता है। और वजन तेजी से बढ़ता है।

हड्डियों को करे कमजोर (Weaken the bones) - मैदा में किसी भी तरह के पोषक तत्व नहीं होते हैं वहीं मैदा बनाने के प्रोसेस में आटे का सारा प्रोटीन नष्ट हो जाता है जिसके कारण ये हड्डियों के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं होता है। यही नहीं मैदा के ज्यादा सेवन से अर्थराइटिस जैसी समस्या भी हो सकती है।

कोलेस्ट्रॉल बढ़ना (High cholesterol) - मैदा में बहुत ज्यादा स्टार्च होता है। और स्टार्च का सेवन सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। स्टार्च के ज्यादा सेवन से मोटापा बढ़ता है जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड में ट्राइग्लिसराइड का स्तर भी बढ़ने लगता है ऐसे में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट की समस्या हो सकती है।

मैदा खाने से हो सकती है एलर्जी (Allergy can be caused by eating flour) - मैदा में बहुत अधिक मात्रा में ग्लूटेन की मात्रा पाई जाती है। जिसके चलते सेहत को कई बड़े नुकसान हो सकते हैं। यही नहीं जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है उनके लिए मैदे का सेवन बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes