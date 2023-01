कफ सिरप का अधिक सेवन हो सकता है घातक, जानिये नुकसान 

सर्दी और खांसी (cold and cough) होने पर हम कफ सिरप का सेवन करते हैं। कई बार डॉक्टर की जानकारी में इसका सेवन करते हैं, तो कई बार खुद से ही कफ सिरप को पीना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि इसकी कीमत कम होती है उसके कारण कोई भी इसको खरीद सकता है। लेकिन हाल ही में WHO द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हो गई। ऐसे में WHO ने सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी है। इसलिए आज इस लेख में हम आपको इस बात की जानकारी देंगे कि कफ सिरप का ज्यादा सेवन कैसे सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

कफ सिरप से होने वाले नुकसान - 4 Disadvantages of cough syrup

फेफड़े होते हैं कमजोर (Lungs are weak) - कफ सिरप के ज्यादा सेवन से फेफड़ों धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे कफ सिरप होते हैं जिनमें अल्कोहल मिलाया जाता है, जो फेफड़ों को कमजोर बनाने का काम करते हैं। इससे फेफड़े के पूरी तरह से फैलने और सिकुड़ने की क्षमता कम होती है और शरीर में ऑक्सीजन कम होने लगती है। इसके कारण व्यक्ति को सिर दर्द, जी मिचलाना, चिड़चिड़ाहट शुरु हो जाती है।

एलर्जी की समस्या (Allergy problem) - कई बार कफ सिरप का सेवन करने के बाद कुछ लोगों को एलर्जी की समस्या हो सकती है। जैसे कि त्वचा में खुजली का होना और जो लोग पहले से ही एलर्जी की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं उन्हें डॉक्टर की जानकारी में ही कफ सिरप का सेवन करना चाहिए।

पाचन हो सकता है खराब (Digestion can be bad) - कफ सिरप का सेवन कई बार पाचन को खराब भी कर सकता है। दरअसल कफ सिरप में इतनी सारी चीजें मिलाई जाती है, जो किसी किसी को नुकसान कर सकती है। इसलिए इसका सेवन सावधानी पूर्वक करना चाहिए।

लत लग सकती है (Can be addictive) - कफ सिरप का ज्यादा सेवन आपको लत का शिकार भी बना सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत से कफ सिरप होते हैं, जिनमें अल्कोहल मिलाया जाता है। ऐसे में यदि आप इसका रोजाना सेवन करते हैं, तो आप इसके लती हो सकते हैं, जो की सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

