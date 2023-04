बिना डॉक्टर की सलाह के Paracetamol का अधिक सेवन हो सकता है घातक, जानिये नुकसान

आजकल लोग बीमार पड़ते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने के पहले घर पर ही अपने हिसाब से दवाइयों का सेवन करने लगते हैं। जिसमें से सबसे ज्यादा जिस दवाई का सेवन किया जाता है, वो है पेरासिटामोल। पर क्या आप जानते हैं? अपने मन से पेरासिटामोल का सेवन करना आपके लिए कितना ज्यादा घातक हो सकता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जो बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाई का सेवन करते हैं। तो इस लेख को जरूर पढ़े और जानें कि इसके क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।

दवाई से हो सकती है एलर्जी (Can be allergic to medicine) - डॉक्टर की सलाह के बिना पेरासिटामोल का सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है। इससे आपको एलर्जी की समस्या हो सकती है। कई बार सेहत पर भी इसके बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है।

डोज हो सकता है कम ज्यादा (Dose can be more or less) - डॉक्टर जब भी दवाईयां लिखते हैं, तो डॉक्टर बीमारी और आयू देखते हुए डोज लिखते हैं। लेकिन यदि आप अपने मन से पेरासिटामोल का सेवन करते हैं, तो एक सही डोज न ले पाने के कारण, इसका दुष्प्रभाव भी झेलना पड़ सकता है।

डायरिया की समस्या (Diarrhea problem) - पेरासिटामोल का ज्यादा सेवन करने से आप डायरिया की समस्या के शिकार भी हो सकते हैं। इसके अलावा पेनकिलर सीधी लिवर और किडनी पर असर करती है, जिससे लिवर और किडनी खराब होने का खतरा भी बना रहता है।

गलत दवा का सेवन कर सकता है आपको और बीमार (can take wrong medicine and get sick) - अपने हिसाब से दवाई खाने से आप और ज्यादा बीमार हो सकते हैं। इस बात की जानकारी हमें डॉक्टर ही दे सकते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाइयों का सेवन करना चाहिए। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवाइयों का सेवन भूलकर भी न करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

