मेथी दाना के उपयोग, फायदे और नुकसान - Methi Dana Ke Upyog, Fayde, Aur Nuksan

मेथी दाना (Fenugreek Seeds) के हमारे जीवन में अनेक उपयोग होते है। मेथी के बीजो को मेथी दाना कहा जाता है। इस लेख में मेथी दाना के उपोग, फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा की गयी है। सदियों से मेथी के पत्तों और बीजो का इस्तेमाल औषधि के रूप में होता आ रहा है। भारतीय रसोई में यह खान-पान में इस्तेमाल किये जाते है। इससे स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसका इस्तेमाल मधुमेह, कैंसर, उच्च रक्तचाप व सूजन आदि जैसी बिमारियों में दवा करूप में होता है।

मेथी दाने के उपयोग : Uses Of Fenugreek Seeds In Hindi

- 1 चम्मच मेथी के दानों को रातभर पानी में भिगोकर रखें और अगली सुबह एक गिलास पानी के साथ इनका सेवन करें। जिस पानी में मेथी के दानों को भिगोया था, आप सुबह खाली पेट उसका भी सेवन कर सकते हैं।

- मेथी दाने की हर्बल चाय भी पी जा सकती है। पानी में मेथी के दाने डालकर उसे उबाल लें। स्वाद के लिए इसमें नींबू और शहद मिला सकते हैं। इसे सुबह और शाम पिया जा सकता है।

- मेथी के दानों को एक-दो मिनट के लिए मध्यम आंच पर भून लें और फिर इसे सब्जी या फिर सलाद के ऊपर डाल दें। इसे दोपहर या रात के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं।

- मेथी के दानों को रातभर पानी में भिगोकर रखने के बाद एक कपड़े में बांधकर रख दें। कुछ दिन ऐसे ही रखने के बाद मेथी के दाने अंकुरित हो जाएंगे। फिर इसका सुबह सेवन किया जा सकता है।

- मेथी के पराठे और रोटियां बनाकर इसका सेवन किया जा सकता है। इसके पराठे को सुबह के नाश्ते में लिया जा सकता है।

मेथी दाना के फायदे : Advantages Of Fenugreek Seeds In Hindi

- मेथी में आयरन (Iron), कैल्शियम (Calcium), फास्फोरस (Phosphorus), एंटी-इंफ्लेमेटरी (Anti-Inflammatory) और एंटी-ऑक्सीडेंट (Anti-Oxidant) जैसे गुण होते हैं। जो जोड़ों के दर्द से निजात पाने में मदद करते हैं और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं।।

- मेथी दानों के सेवन से ब्लड में शुगर के लेवल (Blood sugar level) को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। मेथी के दानों में मौजूद हाइपोग्लिसेमिक (hypoglycemic) प्रभाव की वजह से यह हो सकता है। इसे ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करने के लिए जाना जाता है।

- मेथी में कई तरह के पॉलीफेनॉल्स (Polyphenols) पाए जाते हैं, जो वजन कम करने में कारगर हैं। इसके साथ ही मेथी शरीर में फैट को जमा होने से रोकने का काम भी बखूबी करती है।

- कैंसर एक घातक रोग है, इसलिए इस समस्या से बचे रहना ही बेहतर है। इसके लिए मेथी दाना के लाभ नजर आ सकते हैं। मेथी में एंटी कैंसर प्रभाव पाए जाते हैं, जो कैंसर की समस्या को दूर रखने का काम कर सकते हैं।

मेथी दाना के नुकसान : Disadvantages Of Fenugreek Seeds In Hindi

- पाचन तंत्र के लिए मेथी के दाने अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार यह दस्त का कारण भी बन जाते हैं। जरूर से ज्यादा मेथी खाने से पेट खराब हो सकता है और दस्त लग जाते हैं। अगर स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे खाने से पेट खराब होता है, तो उससे शिशु को भी दस्त लग सकते हैं। इसलिए, ऐसे कोई लक्षण नजर आते ही इसका सेवन बंद कर दें।

- मेथी में कूमारिन नामक तत्व होता है जो आपके रक्त को पतला बना देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मेथी खाने से ऐसे लोग जो पहले से ही ब्लड थिनर खा रहे हैं उनके शरीर से खून बहने का जोखिम पैदा हो सकता है।

- गर्भवती महिलाएं जिनकी डिलिवरी नज़दीक है उन्हें मेथी का पानी दिया जाता है ताकि उनके गर्भाशय के संकुचन और लेबर की शुरुआत हो सके। इसलिए, गर्भवती माताओं को मेथी खाते समय सावधान रहना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें प्रीटर्म लेबर या गर्भपात हो सकता है।

- कुछ लोगों को मेथी दाने के सेवन से एलर्जी (Allergy) हो सकती है। यह एलर्जी चेहरे पर सूजन के तौर पर नजर आ सकती है। वहीं, कुछ को शरीर पर रैशेज हो सकते हैं, सांस फूलने जैसी समस्या हो सकती है और कुछ बेहोश तक हो जाते हैं।

