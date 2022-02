सामान्य सी दिखने वाली फिटकरी गुणों की भरमार है। पानी साफ करना हो या जवां दिखना हो या फिर चेहरे के मुंहासों से निजात पानी हो, फिटकरी (Uses And Advantages Of Alum) बेहद उपयोग साबित होती है। इसके साथ ही कई सारी शारीरिक समस्याओं का रामबाण उपाय है फिटकरी। फिटकिरी चेहरे पर लगाने के फायदे।

फिटकरी चेहरे पर लगाने के फायदे : Fitkari Chehre Par Lagane Ke Fayde In Hindi

झुर्रियों के प्रभाव को करे कम - फिटकरी में बेहद अच्छे गुण है कि इसके उपयोग से त्वचा (Benefits Of Fitkari For Acne) में कसाव आता है। साथ ही रूखी, बेजान और लटकी त्वचा को ठीक रहती है। फिटकरी के इसी गुण के कारण कई सारी ब्यूटी क्रीम (Benefits Of Fitkari For Skin) में इसका उपयोग होता है। वहीं बता दें कि चेहरे पर फिटकरी लगाने से झुर्रियों खत्म होती है। और साथ ही बढ़ती उम्र का प्रभाव भी कम होता है।

मुंहासे/एक्ने/पिंपल को दूर करने के लिए - स्किन पर मुंहासे निकलना आम समस्या है। मुंहासे से छुटकारा पाने के लिए फिटकरी बेहद कारगर उपाय साबित हो सकती है। फिटकरी में स्किन को सिकोड़ने या संकुचित करने के गुण पाए जाते हैं। इसके साथ ही फिटकरी के इस्तेमाल से स्किन के रोमछिद्र साफ होने के साथ ही सिकुड़ भी जाते हैं, जिसकी वजह से मुंहासे ठीक हो जाते हैं।

फिटकरी के प्रकार (Types of Alum)

1 . पोटैशियम एलम (Potassium Alum)

2 . अमोनियम एलम (Ammonium Alum)

3 . क्रोमियम एलम (Chrome Alum)

4 . एल्यूमीनियम सल्फेट (Aluminum Sulfate)

5 . सोडियम एलम (Soda Alum)

6 . सेलेनेट एलम (Selenate Alums)

