वजन बढ़ाने के लिए इन तरीकों से खाएं अलसी के बीज : Vajan Badhane Ke Liye In Tariko Se Khaye Alsi Ke Beej

अलसी के बीज सेहत के लिए पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेहत के साथ अलसी के बीज वजन बढ़ाने के लिए लाभकारी होते हैं। इसके साथ ही अलसी के बीज (Flax Seeds in Hindi) हार्मोन को संतुलित रखने में भी मदद करते हैं। जानते हैं कैसे वजन बढ़ाने के लिए अलसी के बीज खाने चाहिए। Flax Seeds for Weight Gain in Hindi

वजन बढ़ाने के लिए इन तरीकों से खाएं अलसी के बीज

अलसी और दही (Flax Seeds and Yogurt) - अगर आप अफना वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में अलसी के बीजों को दही के साथ मिलाकर खा सकते हैं। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी अधिक होता है, जो सेहत को काफी लाभ देता है।

अलसी स्मूदी - Flax Seed Smoothie for Weight Gain - अलसी की स्मूदी में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अलसी स्मूदी को रोजाना पीकर आप अपना वजन बढ़ा (Weight Gain) सकते हैं। अलसी स्मूदी पीने से आपको प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व मिलेंगे। इसे बनाने के लिए आप 1 कफ सोया मिल्क लें। इसमें स्ट्रॉबेरी, केला और 2 चम्मच अलसी के बीज मिलाएं। इन सभी को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें और शहद मिलाकर पी लें।

अलसी की चटनी - अलसी की चटनी को आप अपनी वेट गेन डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप अलसी के बीज को रोस्ट कर लें। अब अलसी के बीजों को पीस लें। इसमें धनिया, नमक और मिर्च डाल दें। रोजाना इस चटनी को डाइट में शामिल करके वजन बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

