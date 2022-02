सर्दियों में गले की खराश को दूर करने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे - Sardiyo me gale ki kharas ko door karne ke liye apnaye ye gharelu nuskhe

सर्दियों के मौसम में सर्दी-जुकाम के चलते गले में खराश और दर्द होना बेहद आम बात है। इस दिक्कत से निजात पाने के लिए लोग तरह-तरह की दवाओं की मदद लेते रहते हैं। लेकिन फिर भी इस दिक्कत से पूरी तरह निजात नहीं मिलती है। ऐसे में इसका रामबाण इलाज आपके किचन में ही मौजूद है। दरअसल, कुछ घरेलू नुस्खे अपना कर इस समस्या को ठीक किया जा सकता है।

शहद और काली मिर्च (Sore throat will be removed with honey and black pepper)

शहद एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है। ये गले में दर्द और खराश के साथ ही इंफेक्शन से बचाने में भी मददगार है। काली मिर्च भी शहद की ही तरह गले के दर्द, खराश और इंफेक्शन को दूर करने में मदद करती है। इसके लिए आप एक चम्मच शहद में एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाकर इसका सेवन करें। काफी आराम मिलेगा।

घी (Ghee is beneficial in sore throat)

घी में एंटी बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होने के साथ-साथ गले को नम रखने की क्षमता भी होती है। इसके लिए एक साबुत काली मिर्च को एक चम्मच गर्म घी में धो लें और इसे खा लें। ध्यान रहे खाने के बाद पानी न पीएं। इससे काफी आराम मिलेगा।

मुलेठी (Sore throat will end with liquorice)

मुलेठी से भी सर्दी-जुकाम और गले की खराश की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आयुर्वेद के लिए मुलेठी एक जड़ी बूटी की तरह है और इसका उपयोग श्वसन और आंतों की समस्याओं के इलाज में किया जाता है। इसमें प्राकृतिक लोजेंज का प्रभाव होता है। जिससे गले की खराश की समस्या से छुटकारा मिलता है। इसके लिए अपने मुंह में मुलेठी को रखे और साथ ही गोंद का एक छोटा सा टुकड़ा रखें और उसे चबा लें।

हर्बल चाय (herbal tea gives relief in sore throat)

कभी-कभी प्रदूषण और धूल के कणों के चलते भी गले की जलन की समस्या हो सकती है। जो सीधा फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसके लिए हर्बल टी एक बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा इसमें हरी इलायची और लौंग मिला सकते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं।

काढ़ा (Decoction is beneficial in sore throat)

गले की खराश और दर्द से राहत दिलाने में काढ़ा भी काफी कारगर होता है। ये गले के इंफेक्शन को दूर करने में भी मदद कर सकता हैय़ इतना ही नहीं इसके सेवन से आपको सर्दी-जुकाम जैसे दिक्कत से भी निजात मिल सकती है।

