गर्मियों(Summer season) में आंखों की समस्या बहुत ज्यादा होने लगती है। जिसके चलते आंखों में जलन, लाल होना, खुजली, आंख का आना, आंखों से पानी निकलना और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, गर्मियों में धूल और धूप। दरअसल गर्मियों में बहुत तेज धूप के चलते ये समस्या होने लगती है और धूल भी बहुत ज्यादा उड़ती है, जिसमें बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, जो सीधे आंखों में जाकर परेशानी खड़ी कर देते हैं। इसलिए गर्मियों में बाहर निकलते समय चश्मा लगाने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन कई बार ये चशमे भी काम नहीं आते हैं और आंखों की परेशानी होने लगती है। अगर आप भी इसमें से किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो इस लेख को आगे जरुर पढ़ें और जानें आंखों को सुरक्षित रखने के उपाय।

गर्मियों में आँखों को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये उपाय Follow these 4 tips to keep your eyes safe in summer in

hindi

धूप का चश्मा लगाये (Wear sunglasses) - गर्मियों में आंखों को सुरक्षित रखने के लिए धूप में जाते समय चश्मे का इस्तेमाल करें। इससे आंखें धूप और धूल से बची रहेगी। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप यूवी प्रोटेक्शन वाले चश्मे का ही इस्तेमाल करें। इससे सूरज से निकलने वाली किरणों से आपकी आंखों की रक्षा होगी।

बाहर से आकर आंखों को अच्छे से साफ करें (clean your eyes after coming from outside) - अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो आंखों को पानी से अच्छे से साफ करें। इससे आंखों में गई गंदगी साफ होती है, जिससे आप आंखों में हानि होने से बच सकते हैं।

आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें (Use Eye drop) - गर्मियों के दौरान आंखों के आई ड्राप का इस्तेमाल करना भी आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। गर्मियों में अक्सर आंखे रूखी होने लगती है, ऐसे में अगर आप डॉक्टर से पूछ कर आई ड्राप लें, तो आपको आराम मिलेगा।

दिन के समय बाहर न जाएं (Don't go out during the day) - अगर आपको कोई जरूरी काम न हो, तो दिन में बाहर न जाएँ। इससे आप धूल और धूप से बचे रहेंगे, जिससे आंखों से संबंधित परेशानी नहीं होगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

