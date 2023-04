Summer: गर्मियों में बहुत ज्यादा धूल उड़ने से सभी को परेशानी होती है। खासकर उन लोगों को जिन्हें पहले से ही धूल से एलर्जी की समस्या रहती है। धूल के बारीक कण नाक और आंख से अंदर जाते हैं, जो कि एलर्जी की समस्या को बढ़ाते हैं। धूल की एलर्जी के चलते आंखों में खुजली, लालपन, आंसू आना, आंख आना, अस्थमा, खांसी होना ये सभी समस्याएं शुरु हो जाती है। इसलिए जिन लोगों को भी धूल से एलर्जी होती है, उन्हें गर्मियों में खुद का बहुत ध्यान रखना चाहिए और वो कैसे आइए आगे के लेख में जानते हैं।

धूल से एलर्जी होने पर अपनाएं ये उपाय Follow these 6 measures if you are allergic to dust in hindi

मास्क लगाएं - (Go out with a mask) - अगर आपको धूल से एलर्जी की समस्या है, तो मास्क लगाकर ही घर के बाहर निकलें क्योंकि इससे आप धूल से बचे रहेंगे, जिससे परेशानी कम होगी। इसके अलावा आप आंखों पर चश्मा भी जरूर लगाएं, क्योंकि आंखों से भी धूल के कण जाते हैं, जिससे आंखों की एलर्जी की परेशानी होती है।

अनुलोम विलोम करें (Do anulom vilom) - अगर आप एलर्जी की समस्या से परेशान हैं, तो सुबह उठकर अनुलोम विलोम करना शुरू करें। अनुलोम विलोम लंग्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। लगातार करने से लंग्स मजबूत होती हैं, जिससे एलर्जी की समस्या बार बार नहीं होती।

भाप लें (Take steam) - भाप लेने से लंग्स में जमी सारी गंदगी बाहर निकलने लगती है। इससे कफ में भी बहुत आराम मिलता है। रात में सोते समय भाप लेकर ही सोएं, बहुत आराम मिलेगा।

गरारे करें (Gargle) - लोगों का ये मनाना होता है कि गरारे करने से गला साफ होता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप गरारे करेंगे, तो इससे एलर्जी की समस्या में बहुत आराम मिलेगा, खासकर उन लोगों को जिन्हें अस्थमा की परेशानी रहती है।

चश्मा लगाकर ही बाहर निकलें(Go out with glasses on) - जब भी घर से बाहर निकलें, तो कोशिश करें कि आंखों में गॉगल्स जरूर लगाएँ। इससे आंखों से धूल के कण नहीं जाएंगे। जिससे एलर्जी की समस्या से आप खुद को बचा पाएंगे।

घर को साफ रखें (Clean your house) - घर को साफ रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में धूल रहेगी, तो इससे एलर्जी होने का ज्यादा खतरा बना रहता है। इसलिए कोशिश करें कि घर को अच्छे साफ रखें। साथ ही पर्दों की सफाई भी करें क्योंकि पर्दों में बैठी धूल भी एलर्जी का कारण बनती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

