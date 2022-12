सर्दियों में रोज़ाना करें नमक पानी के गरारे, जानिए 8 फायदे

नमक के पानी के गरारे (Salt Water Gargle) एक सरल, प्राकृतिक उपचार है जिसका उपयोग सदियों से विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करने में मदद के लिए किया जाता रहा है। यह गले में खराश का इलाज करने, सूजन कम करने और बैक्टीरिया और वायरस को मारने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। नमक के पानी के गरारे करने के कुछ फायदे यहां दिए गए हैं -

सर्दियों में रोज़ाना करें नमक पानी के गरारे, जानिए 8 फायदे - Gargle With Salt Water Daily In Winter

1. गले की खराश को शांत करता है (Soothes a sore throat)

नमक के पानी के गरारे करने से गले में सूजन और जलन कम हो सकती है, जिससे गले की खराश से राहत मिलती है। नमक का पानी सूजन वाले ऊतक से अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है, सूजन और बेचैनी को कम करता है।

2. सूजन कम करता है (Reduces inflammation)

नमक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गले और शरीर के अन्य क्षेत्रों में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह टॉन्सिलिटिस या लैरींगाइटिस वाले लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकता है, जिससे गले में सूजन हो सकती है।

3. बैक्टीरिया और वायरस को मारता है (Kills bacteria and viruses)

नमक के पानी के गरारे गले में बैक्टीरिया और वायरस को मारने में मदद कर सकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। यह ठंड और फ्लू के मौसम में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है जब बीमारी का खतरा अधिक होता है।

4. मौखिक स्वच्छता में सुधार करता है (Improves oral hygiene)

नमक के पानी के गरारे मुंह में बैक्टीरिया की संख्या को कम करके मौखिक स्वच्छता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। यह दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारी को रोकने में मदद कर सकता है।

5. एलर्जी में मदद कर सकता है (May help with allergies)

कुछ लोगों को लगता है कि नमक के पानी के गरारे करने से एलर्जी के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है, जैसे कि भरी हुई नाक या गले में खुजली।

6. नींद में सुधार कर सकता है (May improve sleep)

कुछ लोगों को लगता है कि नमक के पानी के गरारे करने से गले और नाक के मार्ग में जमाव और सूजन को कम करके नींद में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

7. सांस लेने में सुधार हो सकता है (May improve breathing)

नमक के पानी के गरारे गले और नाक के मार्ग से बलगम और जमाव को साफ करने में मदद कर सकते हैं, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से मददगार हो सकता है जिन्हें एलर्जी या श्वसन की स्थिति जैसे कि साइनसाइटिस या ब्रोंकाइटिस है।

8. गले के संक्रमण के जोखिम को कम कर सकता है (May reduce the risk of throat infections)

नियमित रूप से नमक के पानी से गरारे करने से गले में बैक्टीरिया और वायरस को मारने में मदद मिल सकती है, जिससे गले के संक्रमण जैसे टॉन्सिलिटिस या ग्रसनीशोथ का खतरा कम हो जाता है।

नमक के पानी के गरारे करने के लिए एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं। नमक को घोलने के लिए हिलाएं, फिर घोल से 30 सेकंड से एक मिनट तक गरारे करें। घोल को थूक दें और सादे पानी से अपना मुँह धो लें। आवश्यकतानुसार दोहराएं, लेकिन सुनिश्चित करें कि खारे पानी को न निगलें।

जबकि नमक के पानी के गरारे आमतौर पर ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित होते हैं, यह उन लोगों के लिए अनुशंसित नहीं है जो उच्च रक्तचाप या कम सोडियम वाले आहार पर हैं। यदि आपके मुंह में खुले घाव या कट हैं, तो नमक के पानी से गरारे करते समय सावधानी बरतना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नमक घाव को परेशान कर सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

