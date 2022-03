हार्ट के लिए बेहद फायदेमंद है लहसुन, जानें इसके फायदे - heart ke liye behad faydemand hai lahsun, jane iske fayde

लहसुन का इस्तेमाल कई सारी सब्जियां बनाने में किया जाता है। लहसुन सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि, कई स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। लहसुन के सेवन से कई सारी बीमारियां दूर रहती हैं। खासकर हार्ट के लिए लहसुन काफी फायदेमंद है। इसके सेवन से हाई बीपी से लेकर खून के जमाव जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।

लहसुन हमारे दिल की सेहत (Garlic For Heart Health) के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट तो होती ही है साथ ही पाचन तंत्र में भी सुधार आता है। लहसुन में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं।

ब्लड प्रेशर रहता है कंट्रोल (Blood pressure is controlled by the consumption of garlic)

लहसुन का अर्क रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अनियंत्रित उच्च रक्तचाप हृदय रोग का कारण बनता है। ऐसे में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लहसुन का सेवन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।

कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करे (Garlic is helpful in controlling cholesterol level)

खराब कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमा हो जाता है जो रक्त के प्रवाह को कम कर सकता है और इससे दिल पर अधिक तनाव पड़ सकता है। जिससे हार्ट अटैक की संभावना अधिक हो जाती है। ऐसे में लहसुन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। हालांकि, इसके साथ ही व्यायाम करना भी लाभ पहुंचा सकता है।

शरीर को डिटॉक्स करें लहसुन (Garlic detox the body)

लहसुन में सल्फर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके अंगों को धातुओं के जहरीलेपन से बचाता है, जिससे अंग डैमेज नहीं होते हैं। ऐसे में लहसुन का सेवन कर आप शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं।

लहसुन वजन घटाने में भी लाभदायक (Garlic is also beneficial in weight loss)

लहसुन के सेवन से शरीर में मौजूद कई सारे टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं जिसकी वजह से शरीर में मौजूद एक्ट्रॉ फैट बर्न हो सकती है और वजन तेजी से कम होता है।

Edited by Ritu Raj