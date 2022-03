किडनी के लिए बेहद फायदेमंद है लहसुन- Kidney ke liye behad faydemand hai lahsun

किडनी शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। किडनी अगर सही ढंग से काम कर रही है तो ठीक है वरना इसके खराब होते ही, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हेल्दी रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी किडनी का ख्याल रखना शुरू कर दें। आमतौर पर किडनी खराब तब होती है, जब शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है लेकिन, कुछ स्थितियों में कई गलत आदतों के चलते भी किडनी खराब हो जाती है। किडनी की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए वैसे तो कई घरेलू उपचार हैं लेकिन, इसमें से लहसुन को सबसे अच्छी जड़ी-बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लहसुन किडनी के साथ ही शरीर के अन्य चीजों के लिए भी लाभकारी है।

किडनी की समस्याओं को ठीक करता है लहसुन (Garlic cures kidney problems)

लहसुन के सेवन से किडनी में मौजूद सभी विकार धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं। लहसुन में एलिसिन तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में बैक्टीरिया संक्रमण व सूजन कम रखने में काफी मदद करता है। इसके साथ ही लहसुन के सेवन यह एंटीबैक्ट्रिन तत्व आपके शरीर से हर तरह के खराब पदार्थ को पेशाब के जरिए ठीक कर सकता है। ऐसे में लहसुन का सेवन करना किडनी के लिए लाभ लाभकारी माना गया है। लहसुन में सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये सभी किडनी को हेल्दी बनाए रखने में काफी फायदेमंद हैं।

किडनी के मरीजों के इम्यून सिस्टम को मजबूत करे लहसुन (Kidney patients should eat garlic to strengthen the immune system)

किडनी के खराब हो जाने पर रोगी की इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है, जो किसी न किसी तरह हृदय रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल, सर्दी जुकाम और फ्लू जैसी कई अन्य समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में लहसुन का सेवन करना काफी लाभदायक होगा। इसमें मौजूद विटामिन सी, बी 6 और सेलेनियम व मैंगनीज जैसे मिनरल्स इम्यून सिस्टम को दुरुस्त बनाने का काम करते हैं। इसके साथ ही लहसुन के सेवन से शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलता है।

लहसुन खाने से पाचन प्रक्रिया रहती है दुरुस्त (Digestion process is maintained by eating garlic)

जिन्हें किडनी से जुड़ी समस्या होती है उनका पाचन तंत्र भी कमजोर हो जाता है। ऐसे में लहसुन उनके काम आ सकता है। लहसुन पाचन शक्ति को बढ़ावा देने के साथ ही पाचन क्रिया को ठीक करता है। इसके सेवन से लिम्फ पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है जो शरीर में मौजूद हानिकारक पदार्थ को खत्म करने में मदद मिलती है।

ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद (Garlic beneficial for blood pressure)

कहीं न कहीं ब्लड प्रेशर भी किडनी फेल्योर के सबसे बड़े कारणों में से एक है। इसके साथ ही ये किडनी के खराब होने का सबसे बड़ा लक्षण भी है। किडनी खराब होने पर शरीर का ब्लड प्रेशन अनियंत्रित हो जाता है। ऐसे में इसे लहसुन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। लहसुन में गामा-ग्लूटामिलसीस्टीन नाम का एक प्राकृतिक अवरोधक भी होता है, जो धमनियों को चौड़ा करने में मदद कर हाई बीपी को कंट्रोल करता है। ऐसे में जिन्हें किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें लहसुन का जरूर सेवन करना चाहिए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

