गैस पास करना ज़रूरी होता है और यदि गैस को निकलने से रोक दिया जाए तो दस्त या कब्ज हो सकता है। यह पेट की समस्याएं तकलीफ दे सकती हैं और आंतों में फंसी गैस अविश्वसनीय रूप से असहज हो सकती है। इससे तेज दर्द, ऐंठन, जकड़न और यहां तक कि सूजन भी हो सकती है। गैस का दर्द इतना तीव्र हो सकता है कि डॉक्टर अपेंडिसाइटिस, पित्त पथरी या हृदय रोग के मूल कारण को भूल जाते हैं। यह लेख आपको 10 आसान तरीके बताने जा रहा है जो गैस के दर्द को कम कर सकते हैं।

गैस के दर्द से जल्दी छुटकारा पाने के 10 आसान तरीके - Gas Ke Dard Se Jaldi Chutkara Paane Ke Aasan Tarike In Hindi

1. धीरे-धीरे खाएं (Eat slowly)

बहुत जल्दी या चलते समय भोजन करने से व्यक्ति भोजन के साथ-साथ हवा भी ले सकता है, जिससे गैस से संबंधित दर्द हो सकता है। जल्दी खाने वाले लोग भोजन को प्रत्येक कौर को 30 बार चबाकर खाएं। इस तरह से भोजन को चबाकर खाने से पाचन में सहायता मिलती है और सूजन और अपच सहित कई संबंधित शिकायतों को रोका जा सकता है।

2. गैस को बाहर निकलने दे (Let it out)

पेट में गैस में रहने से सूजन, बेचैनी और दर्द हो सकता है। इन लक्षणों से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप बस गैस को बाहर निकाल दें।

3. च्युइंग गम का सेवन होगा हानिकारक (Chewing gum consumption will be harmful)

जैसे ही एक व्यक्ति च्युइंग-गम चबाता है, वे हवा भी निगल जाते हैं, जिससे फंसी हुई हवा का गैस के दर्द में बदलने की संभावना बढ़ जाती है। चीनी रहित च्युइंग-गम में आर्टिफीसियल स्वीटनर्स भी होती है, जिससे सूजन और गैस हो सकती है।

4. स्ट्रॉ का उपयोग ना करें (Don't use straws)

अक्सर स्ट्रॉ के माध्यम से कुछ भी पीने से व्यक्ति हवा निगल लेते हैं। बोतल के अकार के हिसाब से बोतल से भी कुछ भी पीन से वैसे ही प्रभाव होता है जैसे स्ट्रॉ के उपयोग से होता है। गैस के दर्द और सूजन से बचने के लिए एक गिलास से घूंट लेना सबसे अच्छा है।

5. धूम्रपान छोड़ें (Quit smoking)

चाहे पारंपरिक सिगरेट का उपयोग कर रहे हों या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, धूम्रपान के कारण हवा पाचन तंत्र में प्रवेश करती है। धूम्रपान से जुड़ी कई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण, धूम्रपान छोड़ना कई कारणों से बुद्धिमानी है।

6. गैर-कार्बोनेटेड पेय चुनें (Choose non-carbonated drinks)

कार्बोनेटेड पेय, जैसे स्पार्कलिंग पानी और सोडा, पेट में बहुत अधिक गैस बनाते हैं। इससे सूजन और दर्द हो सकता है।

7. सौंफ का सेवन करें (Have fennel)

पेट में फंसी हवा के लिए सौंफ सदियों पुराना उपाय है। एक चम्मच सौंफ को चबाना एक लोकप्रिय प्राकृतिक उपचार है।

8. लौंग का तेल (Clove oil)

लौंग के तेल का उपयोग पारंपरिक रूप से पाचन संबंधी शिकायतों के इलाज के लिए किया जाता रहा है, जिसमें सूजन, गैस और अपच शामिल हैं। इसमें अल्सर से लड़ने वाले गुण भी हो सकते हैं। भोजन के बाद लौंग के तेल का सेवन करने से पाचन एंजाइम बढ़ सकते हैं और आंतों में गैस की मात्रा कम हो सकती है।

9. हीटिंग पैड का उपयोग करें (Apply heat)

जब गैस का दर्द हो तो पेट पर गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड रखें। गर्मी आंत में मांसपेशियों को आराम देती है, जिससे आंतों के माध्यम से गैस को स्थानांतरित करने में मदद मिलती है।

10. सेब के सिरके को पानी में मिलाकर पिएं (Add apple cider vinegar to water)

सेब का सिरका पेट के एसिड और पाचन एंजाइमों के उत्पादन में मदद करता है। यह गैस के दर्द को जल्दी से कम करने में भी मदद कर सकता है। एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच सिरका मिलाएं और भोजन से पहले इसे पीने से गैस के दर्द और सूजन से बचाव होता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

