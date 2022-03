इन टिप्स को फॉलो कर बिना जिम जाए 30 दिन में हो जाएं फिट - In Tips ko follow kar bina gym jaye 30 din me ho jayenge fit

आज के समय में मोटापे से लगभग हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। ज्यादा मोटापा हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। यह कई गंभीर बीमारियों को बुलावा देने जैसे है, इसके साथ ही मोटापा का सीधा असर दिल पर भी पड़ता है। मोटापा कम करने के लिए लोग जिम जाते हैं और कई लोग योग को भी अपनाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो मोटापा कम करने की सोचते तो हैं लेकिन, उनके पास समय नहीं होता। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे उन टिप्स के बारे में जिसके जरिए आप बिना जिम करे ही अपने पेट की चर्बी से छुटकारा पा सकते हैं।

रोजाना चलें 10 हजार कदम (Walk daily more than 10 thousand steps)

अगर आपका दौड़ने का मन नहीं है या एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, तो फिर पैदल चलने की आदत डाल लें। क्योंकि पैदल चलने से वजन तो कम होता ही है साथ ही कई सारी बीमारियां भी दूर रहती हैं। यहां तक की आपके फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं। इसके लिए आपको 10 हजार कदम चलना होगा। या तो ये 10 हजार कदम आप 20-20 मिनट सुबह शाम चलें। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप जब भी आसपास किसी काम से जाएं तो वाहन के बजाए पैदल चलें। इससे काम भी हो जाएगा और आपका शरीर भी फिट रहेगा।

जिम या कसरत के साथ खानपान पर रखें ध्यान (Keep diet along with gym or workout)

जिनको लगता है कि उनका टमी जिम या कसरत करने से ही कम होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी डाइट का सही से प्लान करें तो भी आपका मोटापा कम हो सकता है। आपकी मेहनत तभी काम आएगी जब आपका खानपान सही रहेगा। तली भुनी चीजों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें और हरी सब्जियों और फलों से दोस्ती कर लें यानी अपनी डाइट में शामिल कर लें। इसके साथ ही खाने का समय बना लें और अपनी भूख का 70 परसेंट एक मील में खाने की आदत डाल लें। यानी अगर आप चार रोटी खाते हैं तो तीन कर दीजिए लेकिन उसे आराम से चबा चबाकर खाइए। इससे पाचन तेज होगा और मोटापे की समस्या दूर रहेगी।

ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और इस तरह की अन्य चीजों से बचें (Avoid cold water, cold drinks and other such things)

कई लोग ऐसे होते हैं जो जिम और कसरत खूब करते हैं और साथ ही डाइट भी फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी मोटापा कम होने में समस्या आती है। ऐसे में आपको उन चीजों को टाटा बाय-बाय कहना होगा जो मोटापा कम होने से रोक रही हैं। ठंडे पानी की जगह नॉर्मल पानी की आदत डाल लें। कोल्डड्रिंक जैसे अन्य पदार्थों को अपनी जीवन से निकला दें। खाने के तीस मिनट पहले और बाद तक पानी न पीएं। सादा या फिर गुनगुने पानी का सेवन करें। ये मोटापे की परेशानी से निजात दिलाने में मदद करते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

