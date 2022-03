घबराहट यानी एंग्जायटी (Anxiety problem) एक ऐसी समस्या है, जिससे हर उम्र के लोग पीड़ित रहते हैं। कभी मीटिंग अटेंड करने जाना हो या बहुत भीड़ के सामने आपको स्पीच देनी हो या फिर पहली बार डेट पर जाना हो इन सब मौकों पर अधिकतर लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इसे सोशल एंग्जायटी कहा जाता है। हालांकि, इसपर ध्यान देना काफी जरूरी है वरना यह समस्या बढ़ सकती है और आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। योग या मेडिटेशन की मदद से काफी हद तक एंग्जायटी काबू में कर सकते हैं। इसके अलावा कई घरेलू उपचार के जरिए भी एंग्जायटी से छुटकारा पाया जा सकता है।

घबराहट के घरेलू उपचार - Ghabrahat ke gharelu upchar in hindi

ग्रीन टी (Green tea will end anxiety)

ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट गुणों और स्वास्थ्य लाभों के कारण शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। इसके साथ ही इसमें एल-थिएनाइन एमिनो एसिड पाया जाता है जो हृदय गति और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक है और एंग्जायटी को कम करने में भी काफी मदद करता है।

कैफीन का सेवन (Use Caffeine to get rid of Anxiety)

बेचैनी की ज्यादा समस्या रहती है तो ऐसे में कैफीन आपके काम आ सकता है और ये चाय और कॉफी में अच्छी तरह से पाई जाती है। बेचैनी कम करने में कैफीन काफी असरकारी है ऐसे में चाय या कॉफी के जरिए इस समस्या से आराम पाया जा सकता है।

ओमेगा-3 फैटी एसिड (Omega-3 fatty acids are effective in relieving anxiety)

घबराहट के लक्षणों को कम करने और शरीर में स्ट्रेस केमिकल के स्तर जैसे एड्रेनालाईन और कोर्टिसोल को कम कर मूड को अच्छा करने में ओमेगा-3 फैटी एसिड काफी लाभकारी है। फैटी फिश, ट्यूना और सालमन के अलावा अखरोट और अलसी के बीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसे में इसके सेवन से आप अपनी घबराहट को कम कर सकते हैं।

जिंको बिलोबा (Ginkgo Biloba is beneficial in Anxiety)

जिंको बिलोबा एक तरह की जड़ी-बूटी है जो मेमोरी डिसऑर्डर जैसी समस्याओं में लाभकारी है। इसके साथ ही इसका सेवन ऐसी समस्याओं में भी किया जाता है जो मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को कम कर देती है जैसे मेमोरी लॉस, फोकस की कमी और मूड बदलना। यह जड़ी बूटी पूरी तरह से सुरक्षित बताई जाती है और लंबे समय से इसका उपयोग किया जा रहा है।

कावा (Kava is beneficial to get rid of anxiety)

कावा एक औषधीय पौधा है जो घबराहट यानी एंग्जायटी की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है। इसका प्रभाव दिमाग और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अन्य अंगों पर काम करता है। कावा की जड़ को एंग्जायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सिरदर्द, बेचैनी, अनिद्रा और भावनाओं को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

