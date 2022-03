किडनी के लिए बेहद फायदेमंद है अदरक, जानिए कैसे- kidney ke liye behad faydemand hai Adrak, janiye kaise

शरीर में मौजूद किडनी अगर ढंग से काम कर रही है, तो आप हर काम सही से कर सकते हैं। लेकिन, अगर दोनों में से एक भी किडनी खराब होती है तो, कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किडनी को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है। एक शोध की माने को किडनी हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित रखती है और हार्मोन बनने की प्रक्रिया में मददगार होती है। गुर्दे शरीर में सीने की हड्डियों के नीचे रीढ़ के दोनों और दो छोटे अंग हैं। सही आहार लेने और पर्याप्त पानी पीने से किडनी ठीक रहती है।

स्वस्थ किडनी के लिए फायदेमंद है अदरक (Ginger is beneficial for healthy kidney)

स्वस्थ किडनी खून को साफ कर बेकार पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालती है। जब किडनी में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं तो हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसके साथ ही किडनी स्टोन की भी समस्या हो सकती है। ऐसे में अदरक एक ऐसा घरेलू जड़ी-बूटी है जो कई समस्याओं से निताज दिलाने के साथ ही किडनी के लिए भी बेहद ही फायदेमंद है। आईए जानते हैं ये किडनी के लिए कैसे फायदेमंद है।

अदरक से कैसे मिलता है किडनी को लाभ (Know How ginger benefits kidney in Hindi)

कडनी पथरी से निजात पाने के लिए अदर पुराना उपचार है। अदरक के साथ अगर हल्दी मिला दें तो किडनी के लिए और भी फायदे बढ़ जाते हैं। अदरक और हल्दी दोनों में ही एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही अदरक के सेवन से पाचन तंत्र भी बेहतर होता है। इसके साथ ही पुराने समय से ही यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी समस्याओं के इलाज में अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद जिंजरोल नाम तत्व स्टोन के छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देते, जिससे स्टोन यूरीन के साथ आसानी से बाहर निकल जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि, इस प्रक्रिया में किसी भी तरह के दर्द का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके साथ ही इसके नियमित सेवन से किडनी में होने वाली सूजन को भी कम किया जा सकता है और साथ ही टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है।

किडनी के साथ दिल की बीमारियों से भी अदरक करता है बचाव (ginger also protects against heart disease)

अदरक और हल्दी दोनों ही किडनी में होने वाली सूजन को कम करने में मदद करते हैं और साथ ही किडनी स्टोन को नष्ट करने में मदद करते हैं। इसके लिए इसका चाय पीना काफी फायदेमंद होता है। अदरक वाली चाय से सिर्फ किडनी से संबंधित परेशानियां खत्म नहीं होती बल्कि, दिल की बीमारियों से भी बचाव होता है और साथ ही सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

